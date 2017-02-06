Kayyım, 3 dilli kadın merkezi tabelasını kaldırttı!

Mersin Akdeniz Belediyesi’nin kayyımı, Kadın Merkezi’nin Kürtçe, Türkçe ve Zazaca üç dilli tabelasını kaldırttı ve sığınma evini bakanlığa bağladı. Kadın Merkezi yerine “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü” yazısı asılacak.

Bianet’te yer alan habere göre, Bblediye çalışanlarına üzerinde femina işareti olan üç dilli tabelanın yerine, tek dilli ve “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü” yazılı tabela asılacağı söylendi.

İştar Kadın Merkezi’nde şiddet mağduru kadınların başvurularını takip eden sosyolog ile sosyal çalışmacı da işten çıkarıldı.

Sığınmaevi güvenlik görevlileri işten çıkarıldı

Kayyım, sığınmaevinde 7/24 görev yapan dört güvenlik görevlisinden ikisini işten çıkardı.

Belediye çalışanları, şiddetten kaçan kadınların barındığı sığınmaevinde iki kişinin 7/24 güvenliği sağlamasının mümkün olmadığını belirtti.

Sendikalı işçiler, gerekçe gösterilmeden işten çıkartılıyor

Belediye çalışanlarına yönelik işten çıkarmalar devam ediyor.

Çalışanlar, Genel İş’te sendikalı olduklarını ve gerekçe gösterilmeden keyfi bir şekilde işten çıkarılmalarının imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin ihlali olduğunu ifade ediyor.

İşten çıkarılanlar, konuyu yargıya taşıyacak.

Sığınmaevi kapatılacak, huzurevi açılacak

Konuyu Meclis’e taşıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Aile ve Sosyal Politikalar heyetinin, sığınmaevinin kapatılarak “huzurevi” ya da “ruh sağlığı merkezi” olarak kullanabileceğini söylediklerini belirtti.

Konu Meclis’e taşındı

Yiğitalp, Meclis’e sunduğu önergede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya şu soruları yöneltti:

* Akdeniz Belediyesine Bağlı “İştar Kadın Merkezi” nin çok dilli tabelasının belediyeye atanan kayyum tarafından kaldırılmasının yasal gerekçesi nedir?

* Akdeniz Belediyesine bağlı “Kadın Konuk Evi’’nin ASP ye bağlanması Bakanlığınızın bilgisi dairinde midir?

* Akdeniz Belediyesine bağlı “Kadın Konuk Evi’’nin kapatılacağı bilgisi doğru mudur?

* Akdeniz Belediyesine bağlı “Kadın Konuk Evi” nin fiziksel mekânının Konuk Evi Prosedürüne uygun olup olmadığının incelenmesine dair Bakanlığınızın bir çalışması olmuş mudur?

* Akdeniz Belediyesine bağlı “Kadın Konuk Evi” nin fiziksel mekânın Konuk Evi prosedürüne uygun olup olmadığının incelenmesine dair bir çalışma yapılmış ise bunun sonucu nedir?

* Kadın konuk evinin kapatılması ile burada çalışan kadın personellerin akıbeti ne olacaktır?