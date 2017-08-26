KAYSO: Yerli otomobil yatırımı için en uygun il Kayseri’dir

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ağustos ayı meclis konuşmasında, yerli otomobil yatırımı için en uygun ilin Kayseri olduğunu söyledi.

KAYSO Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy’un konuşmacı olarak katıldığı toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ASPİLSAN’ın yerli otomobil bataryalarını üretme yeteneğine sahip Kayseri’nin önemli bir değeri olduğunu söyledi. Büşüksimitçi, KAYSO olarak yerli otomobil yatırımının burada yapılması konusunda ısrarcı olduklarını belirtti.Yerli otomobilin tamamen elektrikli araç olarak üretilmesi gerektiğini dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şöyle devam etti:

“Eğer biz, bir dünya markası olacaksak, bu rekabet şartlarının içerisine gireceksek, bunun mutlak suretle elektrikli otomobil olması lazım. Yatırımın Kayseri’ye yapılmasını istiyoruz çünkü ana maliyet unsuru olan lityum iyon hücresini Kayseri’de üretme yeteneğine sahip firmalarımız var. Şehrimizde faaliyet gösteren havacılık ve savunma sanayi ile yerli otomobil üretimine destek sağlayacak altyapı yatırımları ve kalifiye işgücümüz hazırdır.”

Geleceğin ulaşım araçlarının elektrikli olacağını ve burada ana maliyetin yüzde 35’lik gibi bir bölümünü kapsayan batarya konusunun son derece önemli olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, zamanında elektrikli araç üretimine başlanabilmesi durumunda, oluşacak yeni sektörle Türkiye’nin çok ciddi kazançlı çıkacağını söyledi. Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin 5 bin yıllık ticaret, 90 yıllıkta sanayi kültürüne sahip olduğunu, 3 OSB ve bir serbest bölgede bin 700 civarında işletmesi ile dünyanın 156 ülkesine ihracat yaptıklarını ve ihracatın yüzde 60’ını gelişmiş ülkelere yaptıklarını söyledi. Kayseri’nin merkezi bir konumda olmasının endüstrinin dağılımı için çok önemli olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, bu yatırımın Kayseri’de yapılması durumunda etrafındaki 15 ili , dolaylı olarak tüm Türkiye’yi etkileyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, 32 yıllık KDV kanunun artık reforma tabi tutulma zamanının geldiği yönünde yaptığı açıklamayı hatırlatan Başkan Büyüksimitci, bu konuda Bakan Naci Ağbal’ı desteklediklerini ve Oda olarak bu konuya katkı sunacaklarını belirterek, yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünde engel olan uygulamaların kaldırılmasının sanayicileri rahatlatacağını söyledi.

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