KAYSO eski meclis başkanına FETÖ'den 4,5 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak salıverilen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Meclis Başkanı Nurettin Okandan, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, daha önce tutuklanan, ancak etkin pişmanlık yasasından yararlanarak salıverilen Nurettin Okandan hazır bulundu. Duruşmada iki tanığın dinlenmesinin ardından son sözü sorulan işadamı Okandan, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Nurettin Okandan, “Devletimin yanında olduğumu gönül rahatlığıyla ifade ettim. Gerçekten çok pişmanım. Dışarıda ister hain desinler, ister kafir. Benim içim rahat, bildiklerimi anlattım” dedi.

FETÖ ile olan bağından dolayı itibar kaybettiğini ifade eden Okandan, “Terör örgütü olduğunu bilsem, uzağından ya da yakınından asla geçmezdim. İtibarımı geri kazanmak istiyorum. Türkçe şarkılarla ve İstiklal Marşı’nı söyleyerek, bizi kandırdılar” şeklinde konuştu.

\'BU KADAR ALÇAKLIK YAPACAKLARINI BİLEMEDİM\'

Örgütle olan ilişkisi nedeniyle pişman olduğunu da vurgulayan Okandan, “15 Temmuz’da bu kadar alçaklık yapacaklarını bilemedim. Milletimizin feraseti, onları yendi. Bu örgütle geçmişte olan ilişkime bakınca utanıyorum. Üniversite- Sanayi işbirliği adına Melikşah Üniversitesi’nde mütevelli üyeliği yaptım. Üniversite için çekilen kredi toplantısına katılmadım. Bildiklerimi söyledim. Devletimin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Nurettin Okandan’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri faydalı buldu ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Okandan\'ın adli kontrol şartı ile yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.



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