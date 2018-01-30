KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: KOBİ tanımı değişsin

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, KOBİ kavramının artık değişmesini istediklerini söyledi. Büyüksimitçi, \'\'TOBB nezdinde tekrar bir girişimde bulunacağız. KOBİ tanımının değişmesi gerektiğine inanıyoruz, KOBİ tanımının üst sınırı olan 40 milyon TL artık küçük kalmaya başladı. Döviz bazında 10 milyon Euro\'nun altında kalıyor. Avrupa’da bu rakamın üst limiti 50 milyon Euro’dur. Bizde de KOBİ tanımının üst limitini en azından 150 milyon TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz\'\' dedi.

KAYSO Ocak ayı olağan meclis toplantısına üyeler, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyelerinin dışında konuk olarak, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül’de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Afrin\'de yapılan harekatı desteklediklerini ve devletin bu yönde aldığı her türlü kararın arkasında olduklarını belirterek, \'Harekatta şehit olan askerlere rahmet, gazilere şifalar diledi.\' 2018 yılına girerken bir takım maliyet artışları yaşandığını belirten Meclis Başkanı Özkaya, \"Hem asgari ücretteki artış, hem de elektrik ve doğalgazdaki artış, işletmelerimizdeki nakit akışlarında ciddi manada değişimlere sebep olmuştur. Herkes işletmesini kontrol altında tutuyor ama özellikle nakit akışlarının tekrardan gözden geçirilmesinde fayda var. Emtia fiyatlarının artması da nakit akışlarının artmasına vesile olmuştur. Bunların tekrardan gözden geçirilmesi ileride oluşabilecek risklerin önlenmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu

\'KOBİ\'LERİN TANIMI ARTIK DEĞİŞMELİ\'

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin istihdam seferberliği kapsamında 20 bin civarında yeni istihdam sağlayarak Türkiye’de istihdam artışında 10\'uncu il olduğunu belirterek, artı 2 ilave istihdam projesinde de aynı başarıyı sağlamak için hep birlikte gayret göstereceklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin 2017 yılının ilk üç çeyreğinde ciddi bir büyümeye imza atarak son 6 yılın en iyi büyüme oranını yakaladığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, \"Türkiye ile ilgili sürekli karamsar haberler yaymak isteyen bir takım çevreler var, ama Türkiye’nin OECD verilerine göre 2003-2016 yılları arasında Yıllık Ortalama Reel GSYİH Büyümesi yüzde 5,6, yine OECD tarafından Türkiye’nin 2015-2025 yılları arasında 2015-2025 Dönemi OECD Ülkeleri Yıllık Ortalama Reel GSYİH Büyüme Tahminleri 4,9 oranında öngörülüyor. Biz bunların tahminlerini çok daha yukarılara çıkaracak potansiyele sahibiz. Bize düşen işlerimize konsantre olarak daha çok çalışmaktır. Ayrıca, Bu dönemde dünyadaki hammadde fiyatlarının artışından kaynaklı sermaye ve finansman ihtiyacımız daha ön planda olacak. Nakit akışı ve finansman yönetimi daha önemli olacak. Bu konuları bir kez daha gözden geçirmemizin işletmelerimizin risklerinin bertaraf edilmesi anlamında önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi.

KOBİ tamının değişmesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Büyüksimitci konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bu konuyu Sayın Bakanımıza arz ettik. TOBB nezdinde tekrar bir girişimde bulunacağız. KOBİ tanımının değişmesi gerektiğine inanıyoruz. KOBİ tanımının üst sınırı olan 40 milyon TL artık küçük kalmaya başladı. Döviz bazında 10 milyon Euro\'nun altında kalıyor. Avrupa’da bu rakamın üst limiti 50 milyon Euro’dur. Bizde de KOBİ tanımının üst limitini en azından 150 milyon TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz. KOBİ’lerimizin bu dönemde desteğe ihtiyacı var. Bu konudaki çalışmaların hızlanarak, bir an önce sonuçlanmasını talep ediyoruz.\"

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