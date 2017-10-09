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Ekonomi

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Katma değerli üretim yapmamız gerekir

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Sanayi Odası'nın (KAYSO) meslek komitelerinden 1, 8, 9, 10, 11 ve 26'ncı gruplara yönelik Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı

09 Ekim 2017 18:48

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Sanayi Odası\'nın (KAYSO) meslek komitelerinden 1, 8, 9, 10, 11 ve 26\'ncı gruplara yönelik Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, \"Kayserili sanayiciler olarak markalaşma ve inovasyona daha da fazla önem vermemiz ve katma değerli üretim yapmamız gerekir\" dedi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, oda faaliyetleri ve üyelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sanayiciler olarak seslerini daha iyi duyurmak adına yapılan meslek komite toplantılarının önemine değinen Büyüksimitci, “Meslek komitelerimiz iyi çalışırsa ortak problemler ve çözüm önerilerimizi tartışabiliriz. Bu manada bu toplantılarımızdan çıkan birçok soruna çözüm bulduk. Bizimle devamlı irtibat halinde olur, sorunlarınızı bize sözlü ya da yazılı olarak iletirseniz, bizde ilgili makamlarla görüşüp çözüm yolları ararız” diye konuştu.
Markalaşma ve inovasyon konularına da vurgu yapan Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak markalaşma ve inovasyona daha da fazla önem vermemiz ve katma değerli üretim yapmamız gerekir. Bunun için hükümetimiz her türlü teşvik ve destek altyapısını hazırlamış durumda. Şu anda ilimizde 8 adet olan Ar-Ge merkezi sayısını artırarak, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere adım atmamız gerekli” dedi.
KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise 6 ayrı grupla Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Her grubun kendine özgü sorunları olduğu gibi sanayiciler olarak ortak sorunlarımızda var. Ortak sorunlarımızı zaten hepimiz biliyoruz ve bu konuda KAYSO olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Sanayicilerimiz burada daha çok kendi grupları ile ilgili spesifik sorunları dile getirirlerse bizde oda olarak çözüm yolları bulmaya çalışırız.”
Toplantının devamında, sanayiciler, sektörde yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini anlattı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler, inşaat demirinin maliyetlerinin arttığını, bunun da taahhütte bulunan firmaları zora soktuğunu söyledi.
Kağıt sektöründeki firmalarsa Çin’in, kağıt üretimine getirdiği kısıtlamadan dolayı fiyatların arttığını ve bu durumun ambalaj fiyatlarına yansıdığını belirterek, her iki konuya da bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

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