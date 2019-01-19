KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatta hedef ilk 10 il arasına girmek

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentteki toplam ihracatın 2 milyar 265 bin dolar olduğunu, Türkiye genelinde ihracat yapan iller arasında 12\'nci sırada olduklarını söyledi. Büyüksimitci, \"İnşallah ilk 10 içinde olmak için çalışacağız\" dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, basın toplantısı düzenleyerek 2018 yılını değerlendirdi ve 2019 hedeflerini açıkladı. Büyüksimitci, 1528 üyeleri olduğunu söyleyerek, \"2018 yılında 4 ülkeye iş gezisi düzenleyerek bu ülkelerde iş imkanlarını ve yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Yıl içinde 300\'e yakın toplantı gerçekleştirerek üyelerimizin ve sektörümüzün sıkıntılarını masaya yatırdık. 2018 yılında en çok yerli otomobil, model fabrika, enflasyonla mücadele, bankalar birliği, endüstri 4.0 dijitalleşme ve e-ticaret konularını konuştuk. Önümüzde dönemde hayata geçireceğimiz model fabrika için Avrupa Birliği\'nden (AB) 2 milyon dolar hibe desteği alacağız. Mevcut işletmelerin verim problemi var. Bunun önüne geçmek için model fabrikayı hayata geçireceğiz. Model fabrika iki bölümden oluşacak. Yalın üretim tekniği öğreterek sektöre eleman kazandıracağız. Endüstri 4.0 ile ilgili yazılımlar yapacağız\" diye konuştu.

\'KAYSERİ İHRACATTA 12\'NCİ SIRADA\'

Kayseri\'de 13 Ar-Ge tasarım merkezinin farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini vurgulayan Başkan Mehmet Büyüksimitci, \"Kayseri\'de yüzde 19\'a yakın ihracat artışı yaptık. Ülke olarak ise yüzde 11\'e yakın artış sağladık. En çok ihracat mobilya, demir, tekstil sektörlerinde yaptık. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise Irak, Almanya ve Belçika\'dır. AB ülkelerinin yüzde 37\'sine, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 24,7\'sine ihracat yapıyoruz. Türkiye genelinde ihracat yapan iller arasında 12\'nci sıradayız. İnşallah ilk 10 içinde olmak için çalışacağız. Serbest bölgeler ihracat sıralamasında da bölgeden yurt dışına ihracat olarak 8\'inci sıradayız. Toplam ihracatımız 2 milyar 265 bin dolardır\" dedi.

\'2019 YILINDA 12 ÜLKE HEDEF OLARAK BELİRLENDİ\'

2019\'da aralarında ABD, Japonya, Güney Kore ve Rusya\'nın olduğu 12 hedef ülke belirlediklerini ifade eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

\"Belirlenen hedef ülkelerde tanıtım toplantıları, fuar katılımları, ticari heyet ziyaretleri gerçekleştirilecek. Hiç ihracat yapmamış firmaların ihracata yönlendirilmesini, ihracatçı üyelerin ise yeni pazarlarda yer almasını sağlayacağız. Üyelerimizin üretim ve yönetim mekanizmalarının verimliliğini artırırarak sanayimiz rekabet gücünü artırmak istiyoruz. Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısının artırılmasını sağlayacağız. Kayseri\'de yerli otomobil üretilmesi ısrarını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sürdüreceğiz. Aspilsan fabrikamız, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi\'nde yer alarak lityum iyon pil üretimi yapacak. 2020\'de faaliyete geçecek fabrikada 200\'e yakın kişi istidam edilecek.\"

Kayseri\'deki tank modernizasyon fabrikasının özelleştirileceği iddialarını da değerlendiren Büyüksimitci, \"Özelleştirme olursa Kayseri sanayicileri olarak değerlendirme yapmak lazım. Amerika\'daki sistemde de her şey özel sektördedir. Savunma sanayi için ciddi çalışma yapan firmalar var. Kayseri\'de savunma sanayine kritik işler yapan çok sayıda firma var. Bu firmalar gizlilik sözleşmesi imzaladığı için yatırımlarının reklamını yapamıyoruz\" diye konuştu.

KAYSERİ\'DE 20 FİRMA KONKORDATO İLAN ETTİ

Kayseri\'de konkordato ile eden firma sayısının 20\'ya yakın olduğunu söyleyen Büyüksimitci, \"Konkordato rakamlarımız ülke ortalamasının çok altında. Firmaların konkordato ilan etme nedeni ise bankayla olan problemlerinden kaynaklı olmasıdır\" dedi.



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