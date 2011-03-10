-KAYSERİ'Yİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI KAYSERİ (A.A) - 10.03.2011 - Kayseri'de, BOTAŞ'a yaptığı işin parasını alamadığını ileri süren bir kişi, protesto için 85 bin kilovatlık enerji nakil direğine çıktı. Protestocunun can güvenliği için nakil hattındaki enerji akımı kesilince, kentin üçte birine yaklaşık 1 saat süreyle elektrik verilemedi. AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Ali O, Kayseri'nin girişinde bulunan Anbar semtindeki Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye ait 85 bin kilovatlık enerji nakil hattı direğine çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken, elektrik şirketi yetkilileri de, direğe çıkan kişinin can güvenliği için nakil hattındaki enerji akımını kesti. Emniyet güçleri, enerji nakil hattı direğine çıkan Ali O'yu aşağı inmesi için ikna etmeye çalışırken, Ali O, BOTAŞ'a iş yaptığını ancak parasını alamadığı için maddi sıkıntıya düştüğünü ileri sürdü. Yetkililerin, aşağı inmesi konusunda verdikleri uğraşlara uzun süre cevap vermeyen evli ve 2 çocuk babası Ali O, olay yerine gelen İl Sağlık Müdürlüğünden bir yetkilinin çalışmaları sonucu, itfaiye ekipleri tarafından direkten indirildi. Ali O, ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada, direğe çıkan kişinin zarar görmemesi için enerji nakil hattındaki akımın kesilmesi üzerine Kayseri'nin üçte birine yaklaşık 1 saat süreyle elektrik verilemedi.