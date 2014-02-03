Kayseri'ye çevre illerden 500 çevik polis takviyesi

Hülya Karabağalı/ ANKARA

Eskişehir’de Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın Kayseri’ye alınan ilk davasına polisin aşırı güvenlik önlemi damgasını vurdu. Davayı izlemeye gelen CHP heyetinden İstanbul Milletvekili Melda Onur,” Kayseri’yi, Ali İsmail Korkmaz korkusu sarmış” dedi ve alınan önlemleri T24’e anlattı. 2 bin polisin görev yaptığı belirtiliyor. Helikopterler havadan kontrol yapıyor. Sadece Adliye binasının önü değil, ara sokaklarda bile polis bekliyor. Onur, çevre illerden 500 çevik kuvvetin takviye olarak Kayseri’ye geldiği bilgisi verildiğini söyledi. Adiye binası girişi çelik bariyerler çevrili. Çok kalabalık guruplar meydanda. Ali İsmail Korkmaz bayrakları, siyasi partiler, gurupları organize eden platformlar Adliye’nin önünde.

CHP’den İlhan Cihaner, Şevki Kulkuloğlu, Süheyl Batum, Musa Çam, Hüseyin Aygün, Refik Eryılmaz, Tufan köse, Muharrem Işık, Sezgin Tanrıkulu, HDP’den Levent Tüzel, ÖDP’den Alper Taş duruşmaya izlemeyen isimler.

Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın babası, Ethem Sarısülük’ün ailesi de duruşmaya gelenlerden.