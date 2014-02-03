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Kayseri'ye çevre illerden 500 çevik polis takviyesi

Eskişehir’de Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın Kayseri’ye alınan ilk davasına polisin aşırı güvenlik önlemi damgasını vurdu

03 Şubat 2014 13:02

Hülya Karabağalı/ ANKARA

Eskişehir’de  Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın Kayseri’ye alınan ilk davasına polisin aşırı güvenlik önlemi damgasını vurdu.  Davayı izlemeye gelen  CHP heyetinden İstanbul Milletvekili Melda Onur,” Kayseri’yi, Ali İsmail Korkmaz  korkusu sarmış” dedi ve  alınan önlemleri  T24’e anlattı. 2 bin polisin görev yaptığı belirtiliyor.  Helikopterler  havadan kontrol  yapıyor.  Sadece Adliye binasının önü değil, ara sokaklarda bile polis bekliyor.  Onur,  çevre illerden 500 çevik kuvvetin takviye olarak Kayseri’ye geldiği bilgisi verildiğini söyledi.  Adiye binası girişi çelik bariyerler çevrili.  Çok kalabalık guruplar meydanda.  Ali İsmail Korkmaz bayrakları,  siyasi partiler,  gurupları organize eden platformlar  Adliye’nin önünde.

CHP’den  İlhan Cihaner,  Şevki Kulkuloğlu,  Süheyl Batum, Musa Çam,  Hüseyin Aygün,  Refik Eryılmaz,  Tufan köse,  Muharrem Işık,  Sezgin Tanrıkulu, HDP’den  Levent Tüzel,  ÖDP’den  Alper Taş  duruşmaya izlemeyen  isimler.

Gezi eylemlerinde hayatını  kaybeden  Ahmet Atakan’ın  babası,  Ethem Sarısülük’ün ailesi de  duruşmaya gelenlerden.

 

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