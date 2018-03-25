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Kayseri'ye çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruklar oluştu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de şiddetli lodosla birlikte gelen yağmur sırasında kent merkezine çamur yağdı

25 Mart 2018 16:13

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de şiddetli lodosla birlikte gelen yağmur sırasında kent merkezine çamur yağdı. Sürücüler, çamura bulanan araçlarını yıkamak için götürdükleri, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kent merkezinde, saatteki hızı 90 kilometreyi bulan lodosla birlikte gelen yağmur sırasında çamur yağdı. Özellikle araçların üzeri çamurla kaplandı. Sürücüler, kirlenen araçlarını yıkamak için oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 
Bu arada, Tomarza İlçesinde şiddetli lodos nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu. Uçan çatı, elektrik tellerinin üzerine düşünce, bir mahalleye uzun süre elektrik verilemedi.

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