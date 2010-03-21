Kayseri'ye bir çelme de Ankaragücü'nden: 3-0

T24 - Turkcell Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Kayserispor arasında yapılan maç, ev sahibi takımın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu mağluniyetle Kayserispor ikinci yarıdaki kötü gidişini sürdürdü. Maçın ilk yarısında protokol tribününde de iki takım yöneticileri arasında tartışma yaşanırken araya Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Taner Yıldız girdi.Maçtan dakikalarİlk Yarı
9. dakikada Rajnoch'un Makakula'yı ceza alanı içinde düşürmesi sonucu hakem Aytekin Durmaz, penaltı noktasını gösterdi. Aydın'ın kullandığı penaltı atışında, kaleci Serkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla önleyerek gole izin vermedi.
25. dakikada Saidou'nun Sapara'yı ceza alanı içinde çekerek düşürmesi sonunda, hakem Aytekin Durmaz bir kez daha penaltı kararı verdi. 26. dakikada atışı kullanan Geremi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
41. dakikada savunmadan atılan uzun pasla ceza alanına giren Vitek, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti: 2-0 İkinci Yarı
49. dakikada Rothen'in ceza alanına yaptığı ortada kaleciyle karşı karşıya durumda kalan Vassell, meşin yuvarlağı kontrol edemeyince top kaleci Souleymanou'da kaldı.
62. dakikada Mehmet'in ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
64. dakikada Sapara'nın sol taraftan kullandığı korner atışında Koray'ın kafayla yaptığı vuruşta, top kaleci Souleymanou'da kaldı.
82. dakikada Aydın'ın kısa düşen geri pasında araya giren Vitek, kaleci Souleymanou'nun üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. Protokol tribününde tartışma
Bu arada, karşılaşmanın ilk yarısı oynanırken, iki takım yöneticileri arasında sözlü tartışma çıktı.
İki takım yöneticileri arasında yaşanan tartışmaya önce Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız müdahale etti. Tartışma, Ankaragücü
Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek'in, Kayserispor Kulübü Başkanı Recep
Mamur'un yanına gitmesiyle sona erdi. İki başkan, ilk yarıyı yan yana
izledi. ANKARAGÜCÜ: 3 - KAYSERİSPOR: 0 Stat:
19 Mayıs Hakemler:
Aytekin Durmaz xx, Serkan Gençerler xx, Uygar Bebek xx Ankaragücü:
Serkan xx, Geremi xxx, Koray xx, Rajnoch xx, Elyasa xx, Hürriyet xx, Sapara xx (Dk. 90+1 Bilal ?), Mehmet x (Dk. 74 Cihan x), Rothen xxx (Dk. 86 Adem x), Vassell xxx, Vittek xxx Kayserispor:
Souleymanou x, Durmuş x (Dk. 46 Furkan xx), Serdar x, Aydın x, Hasan xx, Abdullah x, Mohamed xx, Saidou xx, Eren x (Dk. 71 Gökhan Emreciksin x), Makakula x, Ömer x (Dk. 51 Troisi x) Goller:
Dk. 26 Geremi (penaltıdan), Dk. 41 ve 82 Vitek (Ankaragücü) Sarı kartlar:
Dk. 60 Saidou, Dk. 71 Aydın (Kayserispor)