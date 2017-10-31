Kayserispor Başkanı Bedir\'in Fenerbahçe maçı öncesi ekstra motivasyonu

Başkan Bedir takımı Fenerbahçe maçına böyle hazırladı !..

Kayserispor\'un Kadiköy\'de 3-1\'lik skoru 3-3\'e getirmesinin sırrına DHA ulaştı

Başkan Bedir\'den futbolculara doping gibi video !..

Başkan Bedir: \"Ne yazık ki Anadolu takımlarını küçük görme gibi bir hastalık Türk futbolunda hala geçmemiş\"

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR\'un Süper Lig\'in 10. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile son saniyelerde berabere kalma başarısının sırrını DHA ortaya çıkardı.

Sarı kırmızılı oyuncuların son saniyeye kadar gösterdikleri direnç ve teknik direktör Sumudica\'nın taktiğinin yanı sıra kendisi doktor olan kulüp başkanı Erol Bedir\'in maç öncesi oyuncularına alt yazılı olarak 4 dilde hazırlatıp, izlettirdiği motivasyon videosunun etkili olduğu ortaya çıktı. Bu videonun sarı kırmızılı oyunculara doping etkisi yaptığı ve maça olan konsantrasyonu arttırdığı 3-1\'den dönen maçla beraber kanıtlandı.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi, çeşitli spor kanallarında sarı kırmızılı takımın puan cetvelinde 4.sırada yer almasına yönelik bazı spor yazarlarının bunun geçici ve suni olduğunu dile getirip, \'\'Kayserispor 4. sırada olmayı hak etmiyor\'\' şeklindeki sözleri Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'i hem kızdırdı hem hırslandırdı. Canlı yayınlara bağlanarak, takımıyla ilgili olumsuz değerlendirmelere katılmadığını açıklayan Bedir, bu yorumculara \'\'Sizler Kayserispor\'un kalitesiyle ilgili konuşamazsınız. Ne yazık ki Anadolu takımlarını küçük görme gibi bir hastalık Türk futbolunda hala geçmemiş\'\' şeklinde yanıt vererek, tartışmaya girdi. Kulüp başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe maçı öncesi, bazı spor yazarlarının ve sarı lacivertli oyuncuların yazılı basında yer alan Kayserispor\'a yönelik demeçlerini, haberleri ve görüntülerini İngilizce,Fransızca, Portekizce ve Romence alt yazılı video klipe dönüştürttü. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı oyuncularca kamp yaptıkları Point Oteldeki maç toplantısında önce Romen teknik direktör Marius Sumudica Fenerbahçe\'nin analizini yapıyor ve oyuncularına tek tek görevlerini veriyor, taktiği anlatıyor. Toplantı bitiminde, saat 17.30\'da maçı izlemek için takımla birlikte İstanbul\'a gelen Kayserispor başkanı Erol Bedir, yabancı oyuncularına tercüman Oğuzhan Erdoğmuş aracılığıyla seslenerek,\'\' Oturun, sizlere Kayserispor\'u nasıl görüyorlar, izleteyim. Sizin 4.sırada olmanızı geçici görüyorlar, hak etmediğinizi söylüyorlar, kalitesiz diyorlar, bu çıkışı suni diye değerlendiriyorlar. Yazıyorlar, çiziyorlar. Buyurun izleyin\'\' diyerek 13 dakikalık 4 dilde alt yazılı hazırlanmış videoyu izletiyor. Kayserisporlu futbolcularda bu görüntüler doping etkisi yapıyor ve adeta ateşliyor. Bu motivasyonla otelden ayrılıp,kulüp otobüsüyle Saraçoğlu stadının yolunu tutan Kayserisporlu futbolcular başkanları,yönetim kurulu, teknik kadro , taraftar ve kendileri için artı bir güç sarfederek, maçı son dakika golüyle berabere bitiriyor.

Böylece Kayserispor puan cetvelindeki yerini 18 puanla korurken, zorlu İstanbul deplasmanında 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe\'nin yoluna takoz koyarak, 16 puanla 8.sırada bıraktı.

BAŞKAN BEDİR DHA\'YA KONUŞTU

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe deplasmanı dönüşü ayağının tozuyla geldiği DHA bürosunda 3-3 biten karşılaşma öncesi ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı :

\'\'Kayseri kent olarak gerek siyasette, gerek ekonomide gerekse hayırseverlikte lider Anadolu kentlerinden biri. O nedenle sportif alanda da küçümsenmeyi hak etmiyoruz. Fenerbahçe maçı öncesi puan cetvelinde bulunduğumuz yerin küçümsenmesi, kalitesiz ve suni gibi lafların kullanılması bizi üzdü. Daha doğrusu irite edildik. Puan cetvelinde geldiğimiz yer, ortaya koyduğumuz futbolun küçümsenmesi, Kayserispor camiası olarak tepkilerimize yol açtı. O nedenle bu eleştirileri, sahada gücünü sonuna kadar kullanan, alın teri döken oyuncularımıza göstererek, legal bir motivasyon yaptık. İddia ediyorum şu anda takımımızdaki 20 oyuncumuzdan her birini büyük olarak nitelendirilen takımlara koyun, rahatlıkla oynarlar. Sezon başında spor adamları, spor yazarları ve bir takım otorite denilen kişiler oturuyor yüzde 99 büyük bütçeli takımları şampiyonluk adayı gösterip, yüzde 1\'lik dilimi de Anadolu takımlarına ayırıyor, onların başarılarını görmezden geliyor. Kafalarında oluşan şablon dışında gelişmeler olursa bunu tesadüflere, suniliğe bağlıyorlar. Hatta düşecek takımları da daha sezon başında belirliyorlar. Büyük bütçeli takımlar dışındaki kulüplerin başarılarını yok sayıp, küçümsüyorlar. Biz, Kayserispor olarak yönetim, teknik kadro, futbolcu grubumuzla,taraftarımızla, medyamızla bir ve bütünüz. Çok çalışarak, bu yerlere geldik. Çıkışımız sürecek. Şu anda olması gereken ama alamadığımız 2 puana üzülüyoruz\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erol Bedir\'in açıklamaları

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