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Spor

KAYSERİSPOR'UN GALATASARAY ŞANSSIZLIĞI KAYSERİ (A.A)

19 Kasım 2010 17:22

-KAYSERİSPOR'UN GALATASARAY ŞANSSIZLIĞI KAYSERİ (A.A) - 19.11.2010 - Son 5 sezondur yakaladığı başarılı performansla ligin zirvesini zorlayan Kayserispor, üç büyüklerden Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı başarılı sonuçlar almasına karşın, Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaramadı.      AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son 5 sezondur ligi üst sıralarda bitiren Kayserispor, bu yükselişle birlikte 3 büyükleri de zorlayan önemli Anadolu takımlarından biri haline geldi.      Son 5 sezonda Beşiktaş'ı 5 kez, Fenerbahçe'yi ise 3 kez yenmeyi başaran Kayserispor, bu sezonda kendi sahasında oynadığı maçlarda iki takım karşısında da galibiyet aldı. Böylece bu sezonla birlikte son 6 sezonda Beşiktaş karşısında 6. Fenerbahçe karşısında 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, Galatasaray'a karşı ise şeytanın bacağını kıramadı. -GALATASARAY'A ŞANSI TUTMUYOR- Gatasaray karşısında tek galibiyetini 1974 yılında alan ve bugüne dek renktaşını bir kez daha yenmeyi başaramayan Kayserispor, Pazar günü kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray'ı yenerse tarihi bir başarıya imza atmış olacak. Teknik direktör Şota Arveladze ile birlikte bu sezon tarihinin en başarılı dönemini yaşayan ve zirvenin en yakın takipçisi haline gelen Kayserispor, bu başarısını Galatasaray karşısında şanssızlığını kırarak sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

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