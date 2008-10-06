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Spor

Kayserispor'un 10 yıllık hasreti

06 Ekim 2008 03:00


42 yıllık tarihinde Fenerbahçe'yi istanbul'da ilk kez 10 yıl önce yenen Kayserispor, hasretine son verdi. ligde Fenerbahçe ile oynadığı 27 maçta 17 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, rakibine tarihinde ilk kez 4 gol attı.

Kayserispor, 42 yıllık tarihinde 10 yıl aradan sonra İstanbul'da ikinci kez Fenerbahçe'yi yendi.
1 Temmuz 1966'da kurulan Kayserispor, Fenerbahçe ile ligde oynadığı 27 maçtan 17'sinden yenik ayrıldı. 4 maçta rakibine üstünlük sağlayan Kayserispor, 6 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'den 65 gol yiyen sarı kırmızılı ekip, rakibinin kalesini 28 kez havalandırdı.

Kayserispor, 42 yıllık tarihinde Fenerbahçe'yi İstanbul'da ilk kez 22 Şubat 1998'de 2-1 yendi. Maçın gollerini Calenga ve Uğur kaydetti. 10 yıl sonra ise Kayserispor tarihinde ikinci kez Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenme başarısını gösterdi.

Dün İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor'un 4 golünden 3'ünü İngiltere Premier Ligi takımlarından Wigan Athletic takımından transfer edilen Julius Aghahowa kaydetti. Bir gol de sarı kırmızılı ekibin genç oyuncularından Turgay Bahadır'dan geldi. Böylece, Kayserispor, tarihinde ilk kez bir maçta Fenerbahçe kalesini 4 kez havalandırmış oldu.

Öte yandan, Fenerbahçe ligdeki en farklı skorlu maçlarından ikisini Kayserispor ile oynadı. Fenerbahçe, Kayserispor'u 20 Kasım 1994'te 8-1 ve 21 Şubat 2005'te 7-0 yenmişti.

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