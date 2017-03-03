Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe, galibiyeti hatırladı

Oynadığı son 7 resmi maçta 1 galibiyet alabilen, bu süreçte Avrupa'ya veda edip ligde Beşiktaş'ın 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kupada Kayserispor'u 3-0 yenerek uzun süre sonra galibiyeti hatırladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazanarak yarı final biletini cebine koydu. İki takım 5 Nisan’da İstanbul’da karşılaşacak.

6 maçtır galibiyete hasret olan Fenerbahçe, ligde 4-1 yenildiği rakibi karşısına as kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilere çeyrek final ilk maçında galibiyeti getiren golleri 45 ile 71. dakikalarda Fernandao, 76. dakikada ise Erkan Kaş kendi kalesine attı.