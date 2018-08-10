Kayserisporlu Rotman: "Dersimize çalıştık"

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)

Kayserisporlu futbolcu Rajko Rotman, pazartesi günü oynayacakları Antalyaspor maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Pazartesi günü saat 21.45\'te Lefter Küçükantonyadis Sezonu ilk haftasında Antalyaspor\'u konuk edecek olan Kayserispor son antrenmanında taktik ağırlıklı çalıştı. Kayserisporlu savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonunu alarak takım arkadaşı Rojko Rotman\'a hazırlıkları ve Antalyaspor maçı ile ilgili soru sordu. Rotman, takım arkadaşının sorusuna, \"İyi hazırlandık, sezona güzel başlamak istiyoruz\" dedi. Antrenman sonrası DHA\'ya açıklamalarda bulunan Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncularından Rajko Rotman, \"Sezona iyi hazırlandık, iyi durumdayız. Her şey çok iyi gidiyor. İlk maçımızı kendi sahamızda oynayacağız ve kazanmak istiyoruz. Pazartesi günü sahada ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Etkili bir oyunla kazanmak istiyoruz. Üç puan alırsak da sezona olumlu bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Taraftarlarımızın tepkisi çok iyi onları çok seviyorum. Kişisel olarak da takım olarak hepimiz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız\" diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalışan Kayserisporlu futbolcular antrenmanın ilk kısmında kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında ise taktik ve şut çalışması yaptı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenman görüntüleri

- Kayserisporlu futbolcu Sapunaru ve Rajko Rotman\'ın konuşması

- Rajko Rotman\'ın açıklamaları

- Genel detay

