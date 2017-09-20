Kayserisporlu Muammer: Ligdeki çıkışımız devam edecek

Kayserispor kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, Türkiye Kupası\'nda karşılaştıkları Büyükşehir Belediye Vanspor maçını unutarak lig maçına konsantre olduklarını kaydetti.

Kayserispor\'un, Türkiye Kupası 3\'üncü Tur\'da Van ekibini 1-0\'lık sonuçla yendiği maçta performansıyla göz dolduran kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım kendileri için ligin daha önemli olduğunu kaydetti. Muammer Yıldırım, \"Daha önce forma giydiğim şehirde bulunmaktan çok mutlu oldum. Büyükşehir Belediye Vanspor yetkililerine ve taraftarına teşekkür ederim. Kupa maçı beklediğimizden daha zor geçti. Alt liglerdeki takımları küçümsememiz gerekiyor, bunu bir kez daha gördük. Kupa maçı bizlere güzel bir örnek oldu. 5 tane net pozisyonları var. Biz de pozisyon bulduk ve gol attık. Tur atladığımız için mutluyuz. Şimdi yeniden önümüze bakacağız. Ligde ve kupada işler yolunda ve istediğimiz gibi gidiyor. Galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Kasımpaşa karşılaşması zor geçecek. Diğer maçlara benzemeyecek. Kasımpaşa\'nın yetenekli oyuncuları var. İleri uçta oldukça etkili bir futbol oynuyorlar. Deplasmanda oynayacağımız için kolay olmayacak. Bizim özgüvenimiz tam. İstanbul\'a da üç puan parolası ile gidiyoruz. İnşallah 3 puanla oradan döneceğiz. Taraftarımıza armağan edeceğiz\" diye konuştu.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, ligde 5\'inci hafta sonunda oluşan 4 teknik direktör değişikliğinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını kaydetti. Romen teknik adam, kulüp başkanlarının işine karışmak istemediğini ancak 5 haftada 4 hoca değişikliğinin yanlış olduğunu kaydetti. Sumudica, \"Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Çok iyi bir performans sergilediler. Muammer kalede çok iyi işler çıkardı. İki tane iyi kaleciye sahibiz. Rakibimiz 3\'üncü Lig takımı gibi değil daha iyi mücadele etti. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Büyükşehir Belediye Vanspor maçı bizim için iyi bir hazırlık oldu. Özellikle de az süre alan oyuncular için iyi oldu. Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktık. Olumlu bir sonuç aldığımı için mutluyum. Bazen bu tür turnuvalarda sürprizler olabiliyor. Şimdi pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya konsantre olmamız gerekiyor. Bugün ilk 11\'de oynayan oyuncularıma söylemek istediğim bir şey var, daha fazla çalışmaları gerekiyor. 3.Lig takımına karşı son dakikaya kadar mücadele etmemiz ve maçı koparamamamız olumlu değil. İki önemli durum var. Birincisi 6 maçtır kaybetmiyoruz. Son üç maçtır da gol yemiyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Türk futbolunun ve başkanların işine de karışmak istemiyorum ama ilk 5 haftada 5 hoca değişmesini kabul edemiyorum. Bu durumu unutturmaları gerekiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marius Sumudica açıklamalar

-Genel detay

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)