Kayserisporlu Mendes 4 büyüklerin gözdesi 

İSTANBUL, (DHA)

Kayserispor\'un geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Lille\'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes, sergilediği performansla 4 büyüklerin gözdesi oldu.

Kayserispor ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Yeşil Burun Adalı futbolcu için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor\'un 9 Haziran\'da başlayacak transfer döneminde resmi teklifi oyuncunun kulübüne yapmaları bekleniyor.

Mendes\'in menajeriyle temasa geçen 4 büyükler, transfer döneminde bu kez 28 yaşındaki futbolcu için karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon takıma bir hayli katkı sağlayan ve önemli bir hücum silahı haline gelerek Kayserispor\'da önemli işler yapan Mendes için sarı kırmızılı kulübün gelecek tekliflere nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Kayserispor\'un Mendes\'e gelecek transfer tekliflerinde yüksek bir bonservis ücreti isteyeceği ve ancak bu şekilde transferine izin verileceği öğrenildi.

7 GOL 7 ASİST

Geçen sezon Kayserispor\'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ryan Mendes, 33 Süper Lig maçının yanı sıra 6 da Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi. Toplamda 39 maçta forma giyen Mendes, takımına 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig\'de forma şansı bulduğu 33 maçın 27\'sinde ilk 11\'de sahaya çıkan Mendes, toplamda 2376 dakika forma giydi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı\'nda da forma giyen Ryan Mendes, 38 kez forma şansı bulduğu milli takımda ağları 7 kez havalandırırken 3 de asist yaptı.

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