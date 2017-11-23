Kayserisporlu Deniz Türüç: ''Başakşehir'le oynayacağımız maç 2 takım için de zor olacak"

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

KAYSERİSPOR\'lu milli futbolcu Deniz Türüç, pazartesi günü oynanacak olan müsabakanın iki takım için de zor geçeceğini belirtti.

Medipol Başakşehir maçı öncesi konuşan Deniz Türüç, “Medipol Başakşehir şu an ligin en iyi takımlarından bir tanesi. İyi analiz edip elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. İki kişilik koşmalıyız. Zor bir maç olacak ama biz kendimize güveniyoruz. Geçen sene deplasmanda aldığımız farklı mağlubiyeti bu sene telafi etmek istiyoruz” diye konuştu.

GÜRAY VURAL: \'\'BİZ DE GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ”

Kayserispor\'un gözde kanat oyuncusu Güray Vural da antrenmanda medya mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu hafta ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Medipol Başakşehir hem kadro yapısı hem de oyun olarak çok iyi durumdalar. Galatasaray karşısındaki oyunları ile bunu bir kez daha gösterdiler. Bizim de iyi bir iyi gidişatımız var. Özellikle iç sahada bunu daha da ön plana çıkartıyoruz. Taraftarımızın da katkısı ile rakiplerimizin üzerinde bir baskı kuruyoruz. Biz kendi oyunumuz oynayama çalışacağız. Evet rakibimiz güçlü ama bizde güçlü bir takımız” diye konuştu.

“TARAFTARIMIZA SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK”

Kayserispor Genel Menajeri Erdem Kemaloğlu, Medipol Başakşehir maçında taraftara küçük sürprizler yapacaklarını kaydetti. Kemaloğlu, \'\'Bu sene taraftar sayımızın bu sezon gözle görülür derecede artması yönetimi ve teknik heyeti sevindiriyor. Futbolcular da bu durumdan çok memnun. Artık, 20 binden aşağı taraftara karşı oynamayacağız diye düşünüyoruz. Son olarak Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağımız maça yaklaşık 2 binin üzerinde taraftarımız gelmişti. Ev sahibi vaziyetindeydik. Bu da bize itici bir güç oluyor. Geçen hafta aldığımızın galibiyetin anlam kazanabilmesi için taraftarımızın da desteği ile bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu nedenle taraftarımıza ufak tefek sürprizler yapmaya hazırlanıyoruz. Bazı hediyelerimiz olacak. Şu an için ne tür hediyeler olacağını söyleyemiyorum. Ben müsabakaya en az 25-30 bin taraftarımızın gelmesini bekliyorum” diye belirtti.

​Düz koşu ve kondisyon çalışması ile başlayan antrenmanda sporcular daha sonra pas ve savunma çalışması yaptılar. Antrenmana sakatlığı nedeniyle ülkesinde bulunan Varela ve salonda çalışan Asamoah Gyan katılmadı.

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