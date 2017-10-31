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Spor

Kayserisporlu Deniz Türüç: "Yüzde yüz fauldü"

"Barcelona'da oynamak istiyorum" Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe ile Kayserispor'un 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, çok önemli bir puan aldıklarını söyledi

31 Ekim 2017 02:19

\"Barcelona\'da oynamak istiyorum\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe ile Kayserispor\'un 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, çok önemli bir puan aldıklarını söyledi.
Deniz Türüç, \"Bizim için çok önemli bir puan. İkinci yarı oyuna çok kötü başladık ama bunu telafi ettiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe deplasmanında 1 puan almak kolay değil. Büyük bir camia, harika taraftarları var. iyi oyundan ve 1 puandan dolayı çok mutluyum\" diye konuştu. 
Fenerbahçe\'nin attığı ilk golde Ozan Tufan\'ın kendisine yaptığı hareketi değerlendiren Deniz, \"Ayağımda bir şişlik var. yüzde yüz fauldü. faul verilmedi ama, bütün maça bakmak gerekirse hakem çok iyi bir maç yönetti\" dedi.
\"BARCELONA\'DA OYNAMAK İSTİYORUM\"
Serbest vuruşları iyi kullanması ve bugünkü gollere etki etmesi ile ilgili konuşan Deniz Türüç, \"Umut abi (Bulut) ve Asamoah Gyan\'la birlikte sürekli frikik, korner, şut çalışıyoruz. Son haftalarda iyi gidiyoruz, çok mutluyum. Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Çok önemli bir maç olacak. Bugün sürekli inandık. 3-1, Fenerbahçe deplasmanında çok zor tabii ki. Ozan Tufan atsa 4-1 olacaktı. Bunlar futbolda var. Beraberlik aldık, çok mutluyuz. Ben maçta rakiple değil, kendimle ilgilendim. Hem takımıma nasıl destek olurum onu düşündüm. İnşallah Trabzonspor maçında daha iyi işler yaparız\" ifadelerini kullandı.
Yetenekli oyuncu son olarak, \"Hayalinde bir takım var mı?\" sorusuna, \"Barcelona\'da oynamak istiyorum\" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Deniz Türüç açıklamalar
-İki takım oyuncularından detaylar

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