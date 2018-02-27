Kayserisporlu Deniz Türüç: "Bursaspor maçını da kazanmak istiyoruz"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - Kayserispor\'un deneyimli futbolcusu Deniz Türüç, \"Uzun zaman sonra iç sahada Kasımpaşa maçını kazandığımız için mutluyuz\" dedi.

Kayserispor, Bursaspor ile cuma günü deplasmanda karşılaşacakları mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanda düz koşu, kondisyon ve çift kale maç yaptılar. Sakatlıkları bulunan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım antrenmanda yer almazken hafif sakatlığı bulunan sol bek Atila Turan salonda çalıştı.

Soğuk algınlığı nedeniyle dün takımın başında yer alamayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica\'ya bugün yapılan antrenman öncesi serum tedavisi uygulandı. Antrenmanın son dakikalarında sahaya çıkan Sumudica\'nın yokluğunda çalışmayı yardımcısı Cristian Petre yönetti.

DENİZ TÜRÜÇ: \"BURSASPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ\"

Cuma günü Bursaspor ile deplasmanda oynayacakları maç için çalışmalarını sürdüren Deniz Türüç, önemli olanın takımın galip gelmesi olduğunu söyledi. Deniz Türüç, \"Uzun zaman sonra iç sahada Kasımpaşa maçını kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir galibiyetti. Kazanmamız kadar önemli olan ortaya koyduğumuz futboldu. Önümüzde Bursaspor maçı var. Cuma günü oynanacak olan maçı da kazanmak istiyoruz\" diye konuştu.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN KAYSERİSPOR\'A ZİYARET

Öte yandan sarı-kırmızılıların Bursaspor hazırlıklarını izlemeye gelen Melikgazi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri sporculara başarı dilediler. Kulüp tesislerinde antrenmanı izleyen sporcular çalışma sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman görüntüsü

- Kayserispor\'u ziyarete gelen öğrencilerin görüntüsü

- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica\'nın yardımcılarıyla konuşması

- Deniz Türüç\'ün açıklamaları

- Antrenman görüntüleri

- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)