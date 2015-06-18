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Kayserispor'la anlaşan Okan Buruk, göreve başlamadan istifa etti

Buruk, Gaziantepspor ile yollarını ayırmasının ardından Kayseri temsilcisi ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına prensipte anlaşmaya varmıştı

18 Haziran 2015 19:16

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kayserispor ile prensip anlaşması yapan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü kongre kararı alması dolayısıyla anlaşmanın bağlayıcılığının kalmadığını bildirdi.

Buruk, yaptığı yazılı açıklamada, Kayserispor'un 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongresinde seçilen Hilmi Derinel başkanlığındaki yönetim kuruluyla 7 Haziran'da anlaşmaya vardıklarını hatırlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, prensip anlaşmasının ardından Derinel ve ekibinin, olağanüstü kongre kararı aldığını belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte, yeni yönetim kurulunun önünü açmak adına daha önce yaptığımız anlaşmanın iki taraf için de bir bağlayıcılığının kalmaması ve yeniden yapılacak kongreden sonra iki taraf için de şartlar oluşursa tekrar değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünmekteyim. Yapılacak yeni kongrenin Kayseri şehri için hayırlı olmasını diler, Kayserispor'un arzu ettiği yerlerde olmasını içtenlikle temenni ederim."

Buruk, Gaziantepspor ile yollarını ayırmasının ardından Kayseri temsilcisi ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına prensipte anlaşmaya varmıştı.

 

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