Kayserispor'dan PFDK'ya tepki: "Oyuncularımızın yolu kesildi ve darp edildi"

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) tepki gösterdi. Sarı kırmızılı kulüp, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Deniz Türüç ve kaleci Lung\'un ceza kuruluna sevk edilmesine tepki gösterdi.

Kulüp adına yayınlanan bildiride, \'\'Maç bitiminde takım halinde soyunma odasına giden galip takımın önü, her ne maksatla olursa olsun kesilmiş ve güvenlik zafiyetiyle birlikte rakip takımın yardımcı antrenörü ve 4 görevli şahıs tarafından oyuncularımız darp edilmiştir\'\' denildi.

Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu Deniz Türüç ve kaleci Silviu Lung\'un PFDK\'ya sevk edilmesine itiraz ederek, bu konuda Kayserispor soyunma odası önünde ve tünelde yaşananlara ilişkin görüntülerin maçın gözlemcilerine verildiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

\"MALESEF OYUNCULARIMIZ DARP EDİLDİ\"

\'\'Geçtiğimiz pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız müsabaka, bilindiği üzere 2-1 lehimize bitmiş, takımımızla birlikte Kayseri\'ye dönmek üzere hazırlık yaparken istenmeyen bazı olaylar olmuş, 2-3 oyuncu ve görevlimiz maalesef darp edilmiştir. Doktor raporları ile de tespit edilmiş olan bu durum, tamamen takımımızın ve oyuncularımızın iradesi dışında ortaya çıkmıştır. Ekipteki 1-2 arkadaşımız can güvenliklerinden ve tünel çıkışında önlerini kesen rakip takımın görevlilerinin niyetlerinden endişelenmeleri üzerine kendilerini ve hocalarını koruma içgüdüsüyle hareket etmiş ve bekledikleri saldırıdan kaçmaya çalışmışlardır. Bu esnada da bir takım tutma-çekme-itme hareketleri meydana gelmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki maç bitiminde takım halinde soyunma odasına giden galip takımın önü, her ne maksatla olursa olsun kesilmiş ve güvenlik zafiyetiyle birlikte rakip takımın yardımcı antrenörü ve 4 görevli şahıs bulunmaması gereken yerde ve muhatap olmamaları gereken kişileri (Kayserispor teknik direktörü vs.) sorgulamaya çalışmışlar ve kargaşa ondan sonra başlamıştır. Açık bir tahrik ve maç sonrası soyunma odasına giden Kayserispor teknik direktörünün engellenmesi girişimiyle başlayan kargaşa, kısa sürede aklıselim sonucu, çok büyük sıkıntılar oluşmadan neticelenmiştir\'\' denildi.

FOTOĞRAFLI