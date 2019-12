Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye tepki

Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın Kadir Has Stadyumu'nda yaptığı incelemelere değinerek, zeminin gevşek olduğu iddialarının doğru olmadığını söyledi.



Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Kadir Has Stadyumu'nun zemininin gevşek olduğu iddialarının doğru olmadığını kaydetti.



Hurma, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı'nın Kadir Has Stadı'nda yaptığı incelemeleri değerlendirerek, ''Futbol Federsyonu yetkilileri, geçen hafta Kadir Has Stadı'nda yaptıkları incelemede, Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının oynanabileceği yönünde rapor verdi. Stadyumun zemini 18 stadyumun 16'sının zemininden daha iyi. Bu konudaki spekülasyonlar doğru değil. Herkes stadyumun zeminini görecek. Biz iyi niyet gösterip Volkan Ballı'yı stadyuma alıp inceleme yapmasına izin verdik. Volkan Ballı'nın böyle bir inceleme yapıp rapor verme gibi bir yetkisi yok. İstesek Ballı'yı stadın 150 metre yakınına bile yaklaştırmazdık. Fenerbahçenin her zaman bir mazereti vardır'' dedi.



Hurma, stadyumun zeminiyle ilgili Kayseri'den yapılan eleştirilerin de üzüntü verici olduğunu ifade ederek, ''Herkes Kayserispor için el birliği yapmalı. Ben profesyonelim. Bugün buradayım, yarın bir başka yerde olabilirim. Ama buradaki gazeteciler Kayserispor'a sahip çıkmalı'' diye konuştu.



Fenerbahçe idari menajeri Volkan Ballı, Kayseri'ye gelerek Kadir Has Stadı'nda yaptığı inceleme sonucunda, zeminin henüz oturmadığını, sporcu sağlığı açısından bazı tehditler içerdiğini ve sakatlanmalara neden olabileceğine ilişkin kaygı duyduklarını açıklamıştı.