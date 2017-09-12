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Spor

Kayserispor'da yine galibiyeti hedefliyor

Oktay ENSARİ-İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR teknik direktörü Marius Sumudica, "Antalyaspor maçını puan ya da puanlarla kapatmadığımız takdirde Sivasspor galibiyetinin bir anlamı kalmaz

12 Eylül 2017 16:11

Oktay ENSARİ-İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR teknik direktörü Marius Sumudica, \"Antalyaspor maçını puan ya da puanlarla kapatmadığımız takdirde Sivasspor galibiyetinin bir anlamı kalmaz.\'\'dedi.
Ligde ilk deplasman galibiyetini alan Kayserispor bu hafta evinde oynayacağı müsabakanın çalımalarını sürdürdü. Kadir Has Tesisleri\'nde sabah idmanı ile çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı takımda milli takımdan hafif sakatlıkla dönen Asamoah Gyan düz koşu yaptı. Sivasspor galibiyetini geride bırakarak Antalyaspor maçını düşünmeye koyulduklarıı kaydeden teknik direktör Marius Sumudica, antrenman sırasında şunları söyledi:
“Oyuncularım Sivas galibiyetini  kutlamayı hak ettiler. Ancak artık, bu sevinci geride bırakmalıyız. Zira, cuma günü maçımız var. Antalyaspor maçını puan ya da puanlarla kapatmadığımız takdirde Sivasspor galibiyetinin bir anlamı kalmaz. Oyuncularıma  öncelikle bunu anlattım. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Antalyaspor geçen sene 2 maçta da Kayserispor’u yendi. Büyük oyuncuları var. Galatasaray’a karşı puan aldılar, o yüzden bu maça odaklanmalıyız ve oyunu kontrol etmelerine izin vermemeliyiz. Taraftara yine ihtiyacımız var. Birlik olmalıyız ve bu iyi gidişi devam ettirmeliyiz. Hayatta olduğu gibi futbolda da bazen yükselirsin bazen düşersin. Biz şimdi iyi günlerdeyiz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 17 yeni oyuncumuz var. Transfer ettiğimiz futbolcular, bize hazır geldiler. İlk 11’i seçmek çok zor. Bazen ilk 11’e koyamadığım isimlerin yüzüne bakamıyorum. Maç anında en hazır ismi seçip kadroya yerleştirmek de hocanın işi. Antalyaspor maçına gelince  de eminim ki puanlar alacağız.”
PASTA KESTİLER
Antrenmandan öncesi Romen teknik Direktör Marius Sumudica’nın teknik ekibinde yer alan 48 yaşına basan  antrenör-kondisyoner Carmel Barbulescu için doğum günü pastası kesildi. Sarı kırmızılı teknik kadro ve oyuncular Barbulescu\'yu alkışlayıp tebrik ettiler.
WELLİNTON\'LA GÖRÜŞMEDİLER
Sarı kırmızılı yöneticiler, haksız ve tek taraflı fesih nedeniyle Kayserispor\'dan kopan sarı kırmızılı ekibin eski oyuncusu Wellinton\'la Karpuzatan tesislerinde  görüşme yapmak istemediler. Kayserispor Futbol Şubesi başkanı Mehmet Çakmak Uyar, bu konuda şunları söyledi:
\"O son sözünü söyledi ve tek taraflı fesih yaptı. Biz de gerek TFF gerekse FİFA nezdinde bu oyuncuya gerekli şartları yerine getirdiğimizi belgeyerek, kulübümüzden onay almadan transfer yapmasına şerh koydurdurduk.  Üstelik, sezon başında kendisi kampa katılmadığı için noter tarafından düzenlenen belgeler gereği ödemesi gereken para cezaları da bulunuyor. O nedenle yönetimimizin belirlediği bonservis  bedelini ödediği takdirde,konulan şerhi kaldırır ve  bonservisini veririz. Şu anda özür dileyip, takıma katılmak istese bile buna ne biz ne de yönetmelikler müsede etmez.\'\'
Kayserisporlu yöneticiler, Wellinton\'un tesislere gelmemesini, yöneticilerle kulüp avukatı bürosunda görüşmesi için haber gönderdiler.

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