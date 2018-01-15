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Spor

Kayserispor'da yeni transfer Kravets kampa katıldı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİSPOR, Dinamo Kiev'in golcüsü 28 yaşındaki ve 1

15 Ocak 2018 16:58

Oktay ENSARİ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİSPOR, Dinamo Kiev\'in golcüsü 28 yaşındaki ve 1.90 boyundaki Artem Kravets\'i bugün Antalya\'da sağlık kontrolünden geçirdikten sonra kamp kadrosuna dahil etti. 
Kravets\'in transfer çalışmasını İstanbul\'da tamamlayan kulüp başkanı Erol Bedir, imza töreni için İstanbul\'dan Antalya\'ya gitti.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor\'da ilk yarının bitiminden sonra Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Rusya\'ya giderek Dinamo Kiev\'in golcü oyuncusu Artem Kravets ve kulübüyle görüşme yaptı. Daha önce adı Beşiktaş, Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile anılan Artem Kravets\'in menajeri ve kulüp yöneticileri ile başkan Erol Bedir İstanbul\'da prensipte anlaştı. Bu gelişmelerin ardından Ukraynalı oyuncu, sarı kırmızılı takımın 18 Ocak\'a kadar kamp yapacağı oteline giderek, sağlık kontrolünden geçti.
Daha önce Granada, Stuttgart ve Arsenal Kiev ile son olarak Dinamo Kiev formasını giyen 20 kez Ukrayna A Milli, 41 kez Ukrayna U-17,18,19 ve 21 takım forması altında top koşturan Artem Kravets, bugün akşam saatlerinde kendisini resmi olarak 2.5 yıllığına Kayserisporlu yapacak olan imzayı atacak. 
Kravets, lisansı yetiştiği takdirde sarı kırmızılı takımın 18 Ocak\'ta Antalyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve ardından Süper Lig\'in 2\'nci yarısının ilk maçı olan Galatasaray karşılaşması kadrosunda yer alabilecek.

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