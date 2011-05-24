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Spor

KAYSERİSPOR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ KAYSERİ (A.A)

24 Mayıs 2011 18:57

-KAYSERİSPOR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ KAYSERİ (A.A) - 24.05.2011 - Kayserispor, 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli kaleci Souleymanou Hamidou'nun sözleşmesinin uzatılmayacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Önder Turacı ve Ali Bilgin ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin sonlandırıldığı belirtilerek, üç futbolcuya da takıma verdikleri hizmetten dolayı teşekkür edildi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon içinde de Amisulashvili ve Zalayeta ile yollarını ayırmıştı. Öte yandan, internet sitesinde bir kutlama mesajı da yayımlandı.  Mesajda, şöyle denildi: ''2010-2011 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğu'nu kazanan Fenerbahçe'yi, ligi 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'u, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı, ligi ilk 5 sırada tamamlayıp Avrupa kupasında oynamaya hak kazanan Bursaspor ve Gaziantepspor'u yürekten kutlar, Avrupa kupalarında başarılarının devamını dileriz.'' (

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