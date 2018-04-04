Kayserispor'da Sumudica gelişmesi!

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe maçının ardından istifa sinyali veren Teknik Direktör Marius Sumudica’nın kontratını 2 yıl daha uzattıklarını söyledi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, teknik heyet ve futbolcular ile kulüp tesislerinde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda gündemdeki konuların tartışıldığını kaydeden Bedir, “Önce oyuncularımızla gruplar halinde görüşmeler yaptık. Önce yönetimimizle bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla görüştükten sonra koçla ve teknik heyetle bir takım görüşmeler yaptık. Konu belliydi. Dünkü maçla olmamasına rağmen son haftalardaki performans düşüklüğümüz ve skor anlamında istediğimizi alamayışımızdı. Bununla ilgili ne problem var diye bunları tartışıp bir de dün maçtan sonra hocamızın ‘Başkanla görüşme yapacağım, bırakabilirim’ gibi özetlenecek bir açıklaması vardı. Onu da masaya yatırdık ve hocayı da bu manada dinledik. Yaptığımız çalışmada netice olarak şöyle bir karara vardık. Biz yeni bir hocayla anlaştık. Bu yeni hocamızın adın Marius Sumudica, hocayla 23 yeni mevcut oyuncumuzu hocayla tanıştırdık. Geçmişlerine ve bugüne kadar ki performanslarına bakmadan kendisine sıfırsa bir takım teslim ettik. Onlarda daha önce çalışmış olduklarına bakılmaksızın yeni bir hocayla anlaşmış oldular. Yarın ki antrenman ile birlikte çık sıkı bir şekilde çalışıp hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacaklar” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın kontratının 2 yıl daha uzatıldığını açıklayan Bedir, şunları söyledi: “Kayserispor’da yeni bir sayfa olarak hocamızın mevcut kontratına ilaveten kontratını 2 yıl uzattık. Bu şekilde de Sumudica’nın herhangi bir yere gitmesi, gelmesi ve teklifler gibi lafları da rafa kalkmış oldu. Oyuncularımız da bundan sonra 3 yıl boyunca kiminle çalışacağını öğrendiler. Transfer edeceğimiz ve mevcut oyuncularımızda artık koçları ile baş başadır. İnşallah sezon sonu her zaman söylediğim gibi hedeflediğimiz yerde olacağız ve Avrupa’ya Kayserispor gidecek.”