Kayserispor'da solbek talihsizliği

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA) -

Kayserispor\'da sezon başından bu yana yaşanan sol bek sıkıntısına bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılı takımda Atiker Konyaspor maçı öncesi Oğuzhan Berber\'in sol ayağı kırıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden kayserispor, lig başından bu yana sol bek sıkıntısı çekiyor. Antalyaspor\'dan takıma dahil edilen Sakıb Aytaç, Hollanda kampında yaşadığı sakatlık sonrasında ligin ikinci haftasında oynanan Bursuspor mücadelesinde 58\'inci dakikada sakatlanarak yerini Atila Turan\'a bıraktı. Sakıb, yan bağlarındaki sakatlık sebebiyle Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe karşılaşmalarında forma giyemedi.

Ligin 6\'ncı haftasında oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesinde Oğuzhan Berber\'in sol ayağı kırılması ile şassızlık yaşayan sarı-kırmızılı takımda sol bek mevkii Atila Turan ile Mert Özyıldırım kaldı.

Üst üste yaşanan sakatlıkların kendilerini üzdüğünü belirten Kayserispor Başkanı Erol Bedir, \"Profesyonel A takım oyuncumuz Oğuzhan Berber’in bugün yapılan antrenman esnasında bir pozisyonda sol ayağında kırıklı çıkık meydana gelmiş ve ameliyat edilmek üzere tedavi altına alınmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en yakın sürede sahalara döneceğini umut ediyoruz\'\' dedi.

Öte yandan Atiker Konyaspor Kulübü, Oğuzhan Berber\'e geçmiş olsun dileklerini iletti.