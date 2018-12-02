T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor'da Sağlam dönemi sona erdi

Sarı kırmızılılarda yeni teknik direktör arayışı başladı

02 Aralık 2018 20:48

Kayserispor'da yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görevine son verildi. Sarı kırmızılılarda yeni teknik direktör arayışı başladı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dün 2-0'lık yenilgiyle sonuçlanan Trabzonspor maçı sonrası bugün teknik direktör Sağlam ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Bedir, "Yaptığımız görüşme sonrası teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile yollarımız tazminatsız olarak ayrıldı. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yeni bir teknik direktör konusundaki görüşmeler sürüyor'' dedi. Dün oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası orta hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından karşılaşma bitiminde ihraç edilen ve basın toplantısına katılmayan Ertuğrul Sağlam'ı taraftarlar da istifaya davet etmişti.

ETİKETLER

ertuğrul sağlamkayserisporsüper ligistifa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24