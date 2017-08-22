Kayserispor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

Rumen teknik direktör Sumudica: \"Onların mücadelesine cevap vermemiz gerekiyor\"

Kayserispor, cumartesi günü evinde karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.

Sezona Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan, 2\'nci hafta Göztepe\'yi kendi seyircisi önünde 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Kayserispor. haftasonu evinde konuk edeceği Osmanlıspor maçı için ilk antrenmanı yaptı.

Kadir Has Tesisleri\'ndeki antrenman öncesi medya mensuplarına konuşan Rumen teknik direktör Marius Sumudica, Göztepe galibiyetinin anlam kazanması için Osmanlıspor maçını kazanmak zorunda olduklarını kaydetti. Sumudica, \"Osmanlıspor maçı öncesi futbolcularımla görüştüm. Galibiyet, onların galibiyetiydi. Dün kutlamaların son günüydü. Bugün önümüzdeki maça hazırlanmaya başladık. Osmanlıspor maçı çok önemli. Henüz puan alamamış bir takımla oynayacağız. Onların da gücünün farkındayız. İlk haftalarda böyle şansızlık olur. Onların mücadelesine cevap vermemiz gerekiyor. Cevap veremezsek, kazanamayacağız\'\' diye konuştu.

\"EN ZOR İŞ BENDE\"

Göztepe maçında riskedilmeyen ve belinde ağrısı bulunan Asamoah Gyan ile yeni transfer Oleksandr Kucher\'in durumunun sorulması üzerine Rumen teknik direktör Marius Sumudica, \"Asamoah ve Kucher\'in şu anda bir sorunu yok. İlk 11\'i ben seçeceğim ve kadroyu ben belirleyeceğim. En zor iş bende. Belki seçimlerimden dolayı beni yargılayacaklar. Umarım yeni gelen sporcularda Varela gibi olur. Varela\'ya görev verdim, gitti gol attı. Bordrin\'i oyuna aldım penaltı yaptırdı. Umarım Allah\'ta bana yardım eder ve doğru 11\'i seçmeme yardım eder\" yanıtını verdi

Kaptan Umut Bulut ile Erkan Kaş salonda çalışırken Göztepe maçında ilk 11 oynayan futbolcular düz koşudan sonra ısınma hareketi yaparken diğer sporcular kondisyon ve pas çalışması yaptılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman sahasına gelişi

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman öncesi hazırlıkları

- Kayserisporlu futbolcuların antrenmanı

- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica röportajı

- Genel detay

HABER - KAMERA: İLYAS KAPLAN/KAYSERİ, DHA)

