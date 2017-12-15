Kayserispor'da Mete Kalkavan endişesi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacakları müsabakada görev yapacak olan hakem Mete Kalkavan\'ın geçen seneki performansı nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Kulüp resmi internet sitesinden başkan Erol Bedir imzası ile yayınlanan açıklamada şu sözlere yer verildi:

\"Süper Lig\'de fikstür ilerledikçe oynanan maçların önemi daha da artmakta ve her kulüp kendi hedefleri doğrultusunda tüm güçlerini kullanıp puanlar almaya çalışmaktadırlar. Özellikle oynadığımız son 3 maçta çok ciddi hakem hataları yaşamaya ve puanlar kaybetmemize rağmen konuyu sadece Hata olarak değerlendirip; ön kesme, kasıt gibi iddialara katılmadığımızı beyan etmiştik. Ancak, 17 Aralık Pazar günü, Akhisar ile deplasmanda oynayacağımız maça hakem olarak Mete Kalkavan\'ın atanması camiamız tarafından tepkiyle karşılanmış, Pazar günkü maçta göstereceği performans, endişe ve dikkatle beklenmektedir. Bu tavrımızın sebebi ise MHK tarafından detaylarıyla bilindiğini düşündüğümüz ve şehrimiz hafızasından henüz silinmeyen geçtiğimiz sezon sonuna doğru evimizde oynadığımız Kasımpaşa ve Osmanlı maçlarında Mete Kalkavan\'ın gösterdiği yönetim şekli ve devamında aldığımız cezaların takımımızın ligde kalma mücadelesine vurduğu darbedir. Mete Kalkavan\'ın \"maçın önüne geçme \" özellikleri de kulübümüz tarafından benimsenmemekte ve Kayserispor camiası sayın hocamızın, maçımızı yönetmesi durumunda hak etmediğimiz halde \"olumsuz\" bir şeylerin olacağından endişe etmektedir. Tabi ki herhangi bir kulübün de, Kayserispor\'un da hakem seçme lüksü olamaz. MHK hangi maçta kimi görevlendirirse, maçın hakemi odur ve kulüpler bunu kabullenirler. Netice olarak; Sayın Mete Kalkavan\'a pazar günü yöneteceği maç için hakem şansı diliyor, hakemin öne çıktığı değil, futbolun ve oyun kurallarının sahaya yansıyacağı bir müsabaka olmasını temenni ediyoruz.\"

KAYSERİSPOR İSTANBUL\'DAN İZMİR\'E GEÇTİ

İstanbul\'da Eyüpspor ile 5\'inci tur rövanş maçını oynayan Kayserispor, 2-0 biten müsabaka sonrası pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maç için İzmir\'e geçti. Havayolu ile İzmir\'e hareket eden Kayserispor\'da, Eyüpspor maçında sakatlanan Asamoah Gyan kafileden çıkarıldı. Ganalı futbolcunun Kayseri\'ye döndüğü öğrenildi.

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