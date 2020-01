Kayserispor’da keyifler yerinde

Kayserispor Başkanı Erol Bedir: “Devre arasına kadar toplamamız gereken puanlar var\"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yapan Kayserisporlu futbolcuların bugün yaptıkları antrenmanda keyifli oldukları gözlendi.

Trabzonspor ile cumartesi günü oynanacak olan müsabakanın hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Muammer Yıldırım ile tedavisine ülkesi Portekiz\'de devam edilen Varela katılmadı. Düz koşu ile başlayan antrenman daha sonra pas, şut, kafa vuruşundan oluşan parkur çalışması ile devam etti. Antrenmanda futbolcuların neşesi dikkati çekti.

Antrenmanı takip eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe karşısında alınan 1 puanın anlam kazanabilmesi için Trabzonspor maçından da puan almak zorunda olduklarını söyledi. Bedir konuşmasının devamında, “Hocamız maça göre antrenmanlar yapıyor. Sporcularımız bugün de keyifli bir antrenman gerçekleştiriyor. Daha sonra da Trabzonspor ile maçımız olacak. Gerek yönetim olarak gerek de taraftar olarak birbirimizi kardeş olarak kabul ettiğimiz bir takımla mücadele edeceğiz. Maç günü misafir taraftarını ve yöneticilerini en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapacağız. Onlar da sağ olsunlar biz gittiğimizde bizi öyle misafir ettiler. Ama bu tribünlerde olan bir dostluk. Her iki takım da sahada terini akıtarak galip gelmek için mücadele edecek. Her ne kadar müsabaka cumartesi günü oynanacak olsa da, gerek son haftalardaki performansımız, gerek de rakibin Trabzonspor olması nedeniyle stadın dolacağını umuyorum. İnşallah işverenlerimiz de, bir yerde çalışıp Passolig sahibi olanlar da bu konuda hassasiyet gösterirler. Onların da desteği ile milli maç nedeniyle verilecek olan araya en iyi şekilde girmek istiyoruz. Ardından yeni puanımıza göre yeni hesaplar yapabiliriz. Şu an için henüz erken, inşallah oynayıp kazanırız ve sonra bu hesapları yaparız” diye konuştu.

“DEVRE ARASINA KADAR TOPLAMAMIZ GEREKEN PUANLAR VAR”

Başkan Bedir, sezonun devre arasına kadar toplamaları gereken puanları toplayarak kritik maçlarda aldıkları puanların anlamlı hale gelmesini dilediklerini kaydetti. Bedir konuşmasının devamında, “Fenerbahçe maçı hakkında konuşmak istemiyorum. O maçtan 1 puanla ayrıldık ve karşılaşma geride kaldı. Şu ana kadar koktuğumuz ve sıkıntı çektiğimiz maçı sorarsanız ben Osmanlıspor maçını söylemek isterim. Son anda beraberliği kurtardık. Daha sonra Karabükspor deplasmanına gittik, rakip 10 kişi kaldı. Umutlanmıştık ama o maçı 1-0’lık sonuçla kaybettik ve şok olduk. Tabii ki büyük takımlarla, hele ki İstanbul’da oynamak çok zor ama biz o maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzde geçmişte şampiyonluk yaşamış, futbol otorilerince Türkiye’nin en iyi 4-5 takımı arasında sayılan Trabzonspor ile oynayacağımız maç var. Onlar da bir değişim içindeler. Biz rakip kimmiş, hocası kimmiş ligdeki durumları kim diye bakmadan her rakibe aynı ciddiyetle çalışıyoruz. Fenerbahçe maçından alınan 1 puanın anlam kazanması için evimizde oynayacağımız maçtan puanlar almamız lazım. Sezon hedefimizi belirleyebilmek için devreye arasına kadar toplamamız gereken bir puan var. Eğer o puanları toplayamazsak hedefsiz anlamsız bir duruma gireriz, bu hoş olmaz” diye konuştu

BEDİR’DEN, VALBUENA YORUMU

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Aykut Kocaman ile Marius Sumudica arasında polemik haline gelen \'Valbuena konusu\'na açıklık getirdi. Başkan Bedir, \"Hafta içerisinde hocamızın çalışmalarını, maç öncesi hocamızın çabasını, sporcuların emeğini gördüm. Futbol bir takım oyunu, hatalar oyunu. Sen hata yapacaksın, rakip hata yapacak, bunlar olağan şeyler. Belki Fenerbahçe maçında yediğimiz 2 golde de hatamız vardı. Büyük bütçeli kulüplerin hataları ve puan kayıpları daha fazla ön planda. Hocamız basın toplantısında, Valbuena’nın çıkması ile ilgili bir yorum yapmıştı. Onu şu nedenle yaptı, hafta boyunca benimde antrenmanlarda izlediğim şekilde o oyuncu ile ilgili tedbirler alınması gerektiğini söylüyordu. Onu durdurmaları gerektiğini, Fenerbahçe’nin büyük oranda atağa o futbolcu ile başladığını söyluyordu. O nedenle, Valbuena oyundan alınınca takımımız daha da rahatladı. Hocamız bunu söylemek istemişti. Yoksa hocamızın Aykut Kocaman’nın yaptığını eleştirmek gibi bir niyeti yoktu” açıklamasında bulundu.

