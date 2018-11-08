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Spor

Kayserispor'da Kana Bıyık kadro dışı bırakıldı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Jean Armel Kana Bıyık'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı

08 Kasım 2018 02:42

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor\'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Jean Armel Kana Bıyık\'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbol A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Jean Armel Kana Bıyık antrenmanlarda, müsabakalarda ve teknik heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır.”
2016 yaz döneminde transfer edilen 29 yaşındaki Kamerunlu stoper bu sezon 10 maçta forma giydi. Tecrübeli savunma oyuncusu ligin 11’inci haftasında Ankaragücü deplasmanında kırmızı kart görmüştü.

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