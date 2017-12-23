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Spor

Kayserispor'da hedef,Avrupa Kupaları

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Kulüp Başkanı Erol Bedir, bu sezon hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu açıkladı

23 Aralık 2017 16:19

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Kulüp Başkanı Erol Bedir, bu sezon hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu açıkladı. Başkan Bedir, \"Ligin sonunda 55 puan barajını geçerek ilk 5 içerisinde yer alıp Avrupa Kupalarına katılmak istiyoruz” dedi. 
Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir,  bu sezon Süper Lig’deki hedeflerini açıkladı. Başkan Bedir, yaptığı açıklamada Ligin sonunda 55 puan barajını geçerek ilk 5 içerisinde yer alıp Avrupa Kupalarına katılmak istediklerini söyledi. Bedir, “Bugün geldiğimiz nokta sürpriz değil. Niye değil ligin başından beri ben minimum 25 puanla ligi tamamlamamız gerektiğini ve böyle bir hedefimiz olduğunu söylemiştim. 25 puan barajı, geçtiğimiz yıllara baktığımızda ilk yarıyı 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımların puanları. Hedefimiz de oydu. Ama aldığımız puan şuan 30 inşallah bu hafta Malatya maçını da kazanırsak 33 olur. Biz ilk altıyı hedef koymuştuk ama arkadaşlarımız çok çalıştılar emek verdiler ve şu anda 5\'nci sıradalar. Biz şunu kabul edelim ki, hepimizin ayaklarının yere basması lazım. Süper Lig’de mücadele eden bir Anadolu takımının baktığında 3 hedefi olur. Biri tanesi Süper Lig’de kalmak, ikincisi Avrupa Kupaları için bir şey yapabilir miyim onun çabası içerisinde olmak. Çok uzakta olsa bir de şampiyon olmaktır. Biz bunlardan birinciyi elde edebilmek için 25 puandan bahsettik ve bu puanı tutturduk. Çok büyük konuşmayalım ama hafta sonu Malatya maçını 3 puanla kapatırsak, ligde kalmayla ilgili olayı aşmış oluyoruz. Geriye iki hedef kalmış oluyor. Bir tanesi ilk 5’e girip Avrupa Kupalarına gitmek, diğeri de şampiyonluk. Biz eğer hafta sonu Malatyaspor maçını kazanıp ligde 33 puan yaparsak, ligin sonunda da 55 puan barajını geçersek, 55 puanın nerelere geldiğini herkes bakıp görebilir. 55 puanı geçtiğiniz de çok büyük bir ihtimalle ilk 5’e giriyorsunuz\" şeklinde konuştu.

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