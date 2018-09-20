Kayserispor'a İl Sağlık Müdürlügü'nden ziyaret

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Sağlık için spor\' etkinliği çerçevesinde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve berberindekiler Kayserispor\'u ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Atiker Konyaspor ile maçın hazırlıklarını yapan Kayserispor\'u tesislere gelerek ziyaret eden Benli, İl Sağlık Müdür Yardımcıları İsmail Kılıç, Ahmet Özyalçın, Burhan Akın, Hacı Bedir ve İl Müdürlüğüne bağlı doktor ve sağlık personeller Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile sohbet ettiler. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Benli, \"Sağlıklı hayat, halk sağlığı haftasında bizlere destek veren Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'e, teknik direktör Ertuğrul Sağlam\'a teşekkür ediyoruz. Günlük en az 30 dakika yürüyüş yapmak ve mümkün olduğu kadar hareketli bir yaşama geçmek, dengeli spor yapmak ve beslenmek sağlığımızı korumak için önemli. Bundan dolayı da bu aksiyonumuza destek veren Kayseri\'nin markası Kayserisporumuza teşekkür ediyoruz\" açıklamasında bulundu.

Erol Bedir, bu tarz bilgilendirmelerle insanların aydınlatılması gerektiğini belirterek, \"Sağlık dediğimiz zaman sadece hasta olan, kaza geçiren bir kişinin tedavisi anlaşılmamalıdır. Toplumun sağlığını korumak adına ve kendi sağlığımızı daha kaliteli yaşamak adına bir takım faaliyetlerin içerisinde olmamız gerekiyor. Ağacı değil, ormanı görmemiz lazım. Hem halk sağlığının hem kişi sağlığının koruyucu bölümünü önemsemeliyiz. Bu nedenle yaptığı çalışmalardan dolayı İl Sağlık Müdürümüzü kutluyorum. İnşallah bu etkinlik insanların kafasında bir takım düşünceler oluşturur\" diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam ise herkesin spor yapması gerektiğine vurgu yaparak, \"Spor yapmak sağlıklı olmanın gereklerinden bir tanesi. Spor yapmak için zaman yok bahanesi her zaman olabiliyor. Eğer insan isterse kendisine spor yapacak zamanı oluşturabilir: yürüyebilir, yüzebilir, kırsal kesimde olan ata binebilir. Ben herkesin kendisi de zaman ayırması gerektiğini düşünüyorum. Spor, doğru beslenme ve hayatı doğru yönlendirmeyle sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı bir yeni nesil için herkes üzerine düşen görevi yerine getirir\" ifadelerinde bulundu.

Etkinlik sonrası Erol Bedir, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli\'ye isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

(FOTOĞRAFLI)



