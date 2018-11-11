'Kayserispor Zirvesi' düzenlenecek

Oktay ENSARİ/KAYSERİ,(DHA)

Kayserispor\'da yönetimi yeniden üstlenen Erol Bedir başkanlığındaki yönetim kurulu, sarı kırmızılı kulübün içinde bulunduğu mali çıkmazdan kurtulması için zirve düzenlenecek. Zirveye, başta iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri olmak üzere kentteki STK\'lar da destek verecek.

Sarı kırmızılı kulübün dün yapılan genel kurulunda MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy\'un önerisine, kongrede bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İyi Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Olağanüstü kongrenin Divan Başkanı Memduh Büyükkılıç, oy birliğiyle kabul edilen öneri çerçevesinde Erol Bedir\'in belirleyeceği tarihte Kayserispor Zirvesi düzenleneceğini söyledi.

Galatasaray yenilgisiyle morali bozulan, sakat ve cezalı oyuncularının yanı sıra mali güçlük içinde bulunan Kayserispor\'da Erol Bedir yönetiminin 123 milyon TL borcu kapattığı, futbolcu alacakları ve geçmiş borçlardan kaynaklanan tazminatlar ve kur farkı gibi nedenlerden dolayı 71 milyon 300 bin TL\'lik bir borcun bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Kayserispor\'da yeni yönetimin aralarında 1 milyon Dolar toplayarak kulübe sıcak para akışı sağladı.

