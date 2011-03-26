-KAYSERİSPOR ZALAYETA İLE YOLLARINI AYIRDI KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Kayserispor, forvet oyuncusu Marcelo Zalayeta ile yollarını ayırdı. Geçen sezon İtalya'nın Bologna takımında forma giyen ve sezon başında Kayserispor'a transfer olan Zalayeta'nın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Marcelo Zalayeta ile sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirmiştir. Futbolcuya verdiği emekler için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.