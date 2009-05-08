Kayserispor yeni sezona iddialı



Turkcell Süper Lig’de 41 puanla 8. durumda yer alan Kayserispor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı.



Sezon sonunda Milan Puroviç ile yollarını ayıracak olan Kayserispor'da, yöneticilerin yeni sezon için yabancı oyuncu arayışları sürüyor.



Ligde 41 puanla 8. sırada yer alan Kayserispor, gelecek sezonda güçlü bir kadro kurma adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon özellikle gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte yöneticiler, Almanya, Hollanda ve Fransa'da bazı yabancı futbolcuları takibe aldı.



Asbaşkan Şaban Miraboğlu, daha güçlü bir Kayserispor kurma adına tüm gayretlerini ortaya koyduklarını söyledi.



Sezon sonunda anlaşması sona erecek olan Milan Puroviç ile yollarını ayıracaklarını ifade eden Miraboğlu, ''İstediğimiz verimi alamadığımız Puroviç'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu futbolcuyla devam etmeyi düşünmüyoruz. Diğer yabancı oyuncularımızla ilgili kararı, teknik heyetin raporu doğrultusunda vereceğiz. Yöneticilerimiz 5-6 yabancı oyuncuyu takip ediyor. Ligde kalan 4 maçı en iyi şekilde geçirip, gelecek sezona daha iddialı gireceğiz.'' diye konuştu.



''YÖNETİM GÖREVE DEVAM EDECEK''



Miraboğlu, kulübün 16 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kuruluyla ilgili de ''Kayserispor, bu yönetimle 4-5 sezondur tarihinde görmediği başarılara imza attı. Mevcut yönetim olarak göreve devam edecek. Aramıza alacağımız yeni arkadaşlarımızla Kayserispor'u daha iyi yerlere getirme gayretinde olacağız'' dedi.