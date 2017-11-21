Kayserispor yendikçe 3. teknik direktör değişti

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Türkiye Süper Ligi\'nde aldığı son Gençlerbirliği deplasman galibiyetiyle puan cetvelinin 4. sırasına yerleşen Kayserispor, ligin 12 haftalık diliminde galip geldiği 3 takımın teknik direktör değişikliğiyle karşı karşıya kaldı.

Sarı kırmızılı takımın başarılı teknik patronu Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, \'\'Yerli olsun, yabancı olsun meslektaşlarımın görev bırakmasına veya görevlerine son verilmesine çok üzülüyorum. Bizim yaşadığımız durum tamamen bir tesadüf\'\' dedi.

Sarı kırmızılı takımın 5.haftada kendi evinde oynadığı ve 2-0 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası, şu an Trabzonspor\'da görev yapan Rıza Çalımbay istifa etti. Kayserispor daha sonra ligin 9. haftasında yine kendi evinde Konyaspor\'u 2-1 yenerken, karşılaşma sonrası Mustafa Reşit Akçay görevden ayrıldı. Son olarak 12. haftada başkent deplasmanında Kayserispor, Gençlerbirliği karşılaşmasından 2-1 galip ayrılınca, bu kez kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü ve geçen sezon sarı kırmızılı takımı çalıştıran Mesut Bakkal\'ın görevine son verildi. Böylece ligin 12 haftalık diliminde Kayserispor\'un ikisi kendi evinde, biri deplasmanda olmak üzere galip geldiği 3 karşılaşma sonrası 3 teknik adamın işine ya son verildi, ya da kendileri istifa etti.

Konuyla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, \'\'Tamamen tesadüf olduğunu düşünüyorum. Elbette yerli olsun, yabancı olsun, bizim galip geldiğimiz maçlar sonrası bu ayrılıkların yaşanmasına bir çalıştırıcı olarak çok üzülüyorum. Bizim meslektaşlarımızla ilgili yaşadığımız ve gelişen durum tamamen tesadüf. Kayserispor olarak bizim belli hedefimiz var. İçerde ve dışarıda kazanmak istiyoruz\'\' ifadelerini kullandı.