Kayserispor yarı finalde

İlk maçta rakibiyle Ankara'da 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kayseri'de oynanan rövanş mücadelesinden 2-0 galip ayrılarak, son 4 takım arasına adını yazdırdı.
Kayserispor'un golleri Toledo ve Mehmet Topuz'dan geldi.
KAYSERİSPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞ SPOR: 0
Stat: Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bülent Gökçü xx, Serkan Ok xx
Kayserispor: Ivankov xx, Ali Turan xx, Ragıp xxx, Gökhan xxx, Toledo xxx, Cangele xxx (Dk. 78 Iglesias x), Saidou xx (Dk. 90 Ali Çamdalı ?), Aydın xxx, Koray xx, Mehmet Topuz xxx, Mehmet Eren xx (Dk. 85 Kemal ?)
Gençlerbirliği OFTAŞ Spor: Recep x, Giray xx, İlhan xx, Bülent x (Dk. 60 Ali x), Ufuk x, Tozo xx, Serkan xx (Dk. 85 Savaş ?), Olgay x (Dk. 72 Kadir xx), Murat Kalkan x, Sandro xx, İbrahim x
Goller: Dk. 31 Toledo, Dk. 72 Mehmet Topuz (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Serkan (Gençlerbirliği OFTAŞ Spor), Dk. 36 Mehmet Eren, Dk. 45 Gökhan, Dk. 47 Ali Turan, Dk. 73 Ragıp (Kayserispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada, Cangele'nin pasıyla topu alan Gökhan, ceza sahasına girdi. Ufuk, ikili mücadelede Gökhan'ı düşürdü. Kayserisporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakem maçı devam ettirdi.
26. dakikada Aydın'ın kendi yarı sahasından derinlemesine pasında Cangele topu Gökhan'ın önüne indirdi. Gökhan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
28. dakikada, Ali Turan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ragıp, vuruşunu yaptı. Ancak, top yandan auta gitti.
31. dakikada, Cangele'nin kullandığı korner atışında, arka direkte Saidou topu göğsüyle indirdi. Toledo dokunarak topu filelere gönderdi: 1-0
39. dakikada, ceza sahasına kale çizgisine paralel top süren İbrahim Şahin sağ kanattan kaleye vurdu. Ivankov iki hamlede topa sahip oldu.
42. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mehmet Topuz, topu arka direğe ortaladı. İyi yükselen Gökhan'ın vuruşunda İlhan kale çizgisi üzerinden topu çıkardı. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı evsahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada, Sandro'nun kullandığı serbest vuruşta yerden seken topu kaleci Ivankov tokatlayarak uzaklaştırdı.
59. dakikada, ceza sahasına giren Mehmet Topuz'un vuruşunda top kaleci Recep'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Mehmet Topuz'un ikinci vuruşunda arka direkte Cangele müsait pozisyonda topa dokunamadı, top kaleci Recep'te kaldı.
61. dakikada, Mehmet Eren sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Mehmet Topuz kafa vuruşunda topu auta gönderdi.
70. dakikada, Cangele'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
72. dakikada, Cangele'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topuz iyi yükseldi. Mehmet Topuz, kafa vuruşu ile takımının 2. golünü kaydetti: 2-0
75, dakikada, defanstan gelen uzun topa hareketlenen İbrahim, ceza sahası dışında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruş yapmak isteyen İbrahim, topa auta gönderdi.
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.