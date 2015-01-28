Kayserispor ve Fenerbahçe puanları paylaştı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Kayserispor'un golü Sinan'dan gelirken, Fenerbahçe beraberliği Bekir İrtegün'le yakaladı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

İlk tehlikeli atak Kayserispor'dan geldi. 3. dakikanın ilk saniyelerinde, sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mehmet Eren Boyraz savunma arkasına koşu yapan Anıl Taşdemir'e pasını verdi. Anıl Taşdemir altıpasın sol çaprazında topla buluşur buluşmaz şutunu çekti ancak top kalenin yanından az farkla auta gitti.

6. dakikada bu kez Fenerbahçe, Webo'yla gole yaklaştı. Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Pierre Webo ceza yayının solundan şutunu çekti ancak Kayacan Erdoğan topu rahatlıkla kontrol etti.

8. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışarısında sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Kayacan Erdoğan başarılıydı.

15. dakikada bu kez Uygar Mert'le gol aradı Fenerbahçe... Sağ kanatta topla buluşan Serdar Kesimal son çizgiye indikten sonra pasını ceza sahası içerisine aktardı. Altıpasın sağ çaprazında defanstan seken topu önünde bulan Uygar Mert Zeybek şutunu çekti ancak top kalenin yanından auta gitti.

16. dakikada Fenerbahçe savunmasının büyük hatasını değerlendiren Kayserispor, Sinan'la öne geçti. Çağlar'ın sol kanattan yaptığı ortaya Kadlec'ten önce Sinan kafayı vurdu, Hasan Ali'nin kale önünde ayağıyla yaptığı müdahale Sinan'a asist oldu ve Kayserisporlu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0

24. dakikada Kayserispor ikinci goü yine Sinan'la aradı. Ceza sahası dışarısında kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topla buluşan Sinan Bakış şutunu çekti ancak kaleci Mert Günok iyi uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı. Fenerbahçe topa sahip olamayınca, yine aynı dakika içerisinde, altıpasın sol tarafında topu önünde bulan Abdullah Durak yakın mesafeden şutunu çekti ancak Mert Günok üzerine gelen topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

29. dakikada Fenerbahçe beraberliğe Mehmet Topuz'la yaklaştı. Pierre Webo'nun pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Mehmet Topuz sağ ayağının dışıyla şutunu çekti ancak top kalenin yanından auta gitti.

34. dakikada Kayserispor çok net bir fırsattan yararlanamadı. Çağlar Birinci'nin taçtan gönderdiği uzun pas ile altıpasın içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Anıl Taşdemir vuruşunu yaptı ancak top Mert Günok'un da müdahalesiyle kornere gitti.

41. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Anıl Taşdemir altıpas üzerine ortasını yapıyor. O noktada bulunan Michal Kadlec ters vuruş ile topu kornere gönderiyor.

43. dakikada Fenerbahçe ilk yarıdaki en net pozisyonunu yakaladı. Caner Erkin sol taraftan taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Caner Erkin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

İlk yarı, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada ceza sahası dışarısından kazanılan serbest vuruşta Çağlar Birinci çok sert vurdu ancak kaleci Mert Günok üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

50. dakikada Fenerbahçe, Mehmet Topuz'la net bir pozisyondan faydalanamadı. Rakibinden şık bir biçimde sıyrılan Mehmet Topuz altıpasın sağ köşesinden şutunu çekti ancak kaleci Kayacan Erdoğan topu tokatlamayı başardı.

53. dakikada Kayserispor'un ikinci golüne direk izin vermedi. Hızlı gelişen atakta Sinan Bakış pasını Serkan Kurtuluş'a veriyor. Ceza alanı içerisinde sağ taraftan kaleyi gören Serkan Kurtuluş yerden sert vurdu ancak top kale direğine çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü ve Fenerbahçe defansı topu uzaklaştırdı.

54. dakikada ev sahibi bir pozisyon daha buldu. Sağ kanatta topla birlikte son çizgiye inen Serkan Kurtuluş arka direğe doğru ortasını yaptı. Altıpasın sol çaprazında boş kalan Mehmet Eren Boyraz gelişine sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Kayserispor bir kez daha gol aradı. Penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Sinan Bakış sol ayağı ile yerden şutunu çekti ancak Mert Günok zorlanmadan topu kontrol etti.

63. dakikada orta sahadan Anıl Taşdemir'in savunma arkasına gönderdiği uzun pas ile Bekir'in hatasını değerlendirerek topla buluşan Turgut Doğan Şahin altıpas önünde şutunu çekti ancak Mert Günok topa müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

68. dakikada Ramazan Civelek'in pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Pierre Webo gelişine sol ayağı ile şutunu çekti ancak top kalenin üstünden auta gitti.

Fenerbahçe aradığı golü 80. dakikada buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı köşe vuruşunda boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Bekir İrtegün topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe de Kayserispor da gruptaki puanlarını 8'e yükselttiler.

Fenerbahçe gruptaki 6. ve son maçında Bayburt Grup Özel İdare'yi konuk edecek. Kayserispor ise Altınordu'ya konuk olacak.