Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile anlaştı

Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Dan Petrescu getirildi.

Futbol Arena'da yer alan habere göre Kayserispor, Rumen teknik adam Dan Petrescu ile anlaştı. Daha önce Rusya'da da çalışan ve Kuban'da önemli işler yapan Dan Petrescu, bu sezon Kayserispor'u çalıştıracak.

Süper Lig'de 10 puanla son sırada yer alan Kayserispor, Beşiktaş yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

Rumen teknik direktör Dan Petrescu son olarak Cluj takımını çalıştırdı. Daha önce Çin ve Arap ülkelerinde de görev yapan Dan Petrescu; Kuban, Dinamo Moskova, Unirea, Wisla Krakow, Rapid Bükreş gibi takımlarda görev yapmıştı.