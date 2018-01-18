Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Antalyaspor - Kayserispor: 0-2
Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)
STAT: Antalya
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan (xx)- Nazım Sangare (xx) , Chico (xx), Yekta Kurtuluş (x)(Dk. 30 Zeki Yıldırım xx), Charles (xx), Celustka (xx), Danilo (xx), Deniz Kadah (xx), El Kabir (xx)(Dk. 77 Sakıb Aytaç x), Emre Güral (xx)(Dk. 64 Harun Alpsoy x), Musa Nizam (xx)
KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım (xxx)- Levent Gülen (xxx), Erkan Kaş (xxx), Kana Bıyık (xx)(Dk. 46 Tiago Lopes xx), Kucher (xxx), Şamil Çinaz (xxx), Espinoza (xxx), Amorim (xxx)(Dk. 58 Deniz Türüç xx), Mendes (xxx), Boldrin (xxx), Gyan (xx)(Dk. 67 Varela x)
GOLLER: Dk. 30 Amorim, Dk. 80 Boldrin (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Musa Nizam, Danilo, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (Antalyaspor) - Şamil Çinaz, Espinoza (Kayserispor)
Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalya’da oynanan maçta Kayserispor, Antalyaspor’u 2-0 yenerek çeyrek finale kalan 8 takım arasına girmeyi başardı. Kayserispor ilk maçı da evinde 3-1 kazanmıştı.
22\'nci dakikada Nazım Sangare sağ çaprazdan rakibinden sıyrılarak Kayserispor ceza alanına girdi. Topu müsait pozisyondaki Danilo’ya aktardı. Bu futbolcunun şutu savunmadan geri geldi.
23\'üncü dakikada kullanılan korner atışı sonrasında, El Kabir’in sert şutunda kaleci Muammer başarılıydı.
30\'uncu dakikada Kayserisporlu Levent Gülen, sağ çaprazdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte müsait pozisyondaki Amorim’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
İlk yarı Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile kapandı.
48\'inci dakikada El Kabir’in ara pasında ceza alanı içinde penaltı noktasında topla buluşan Emre Güral’ın dönerek vuruşu üstten auta çıktı.
68\'inci dakikada Antalyaspor kanattan köşe atışı kullandı. Paslaşılarak kullanılan köşe atışında Harun Alpsoy’un ceza alanına ortasında, kale önünde topa kafa vuran El Kabir’in vuruşu üstten auta gitti.
78\'inci dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç’ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mendes’in vuruşunda top auta gitti.
80\'inci dakikada Mendes’in ceza yayı üzerinden attığı topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Boldrin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Maçı Kayserispor 2-0 kazandı.
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