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Spor

Kayserispor tribünü Avrupa’nın zirvesinde!

Fenerbahçe listede 2'nci; Galatasaray 4'üncü sırada yer aldı

06 Ekim 2017 16:49

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Avrupa’da geçen sezona göre tribün doluluk ortalamasında artış yaşayan takımlar arasında zirvede yer aldı.

Geçen sezon ortalama 5 bin 524 taraftara oynayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ortalamayı 17 bin 17’ye çekerek yüzde 208 artış yakaladı.

Fenerbahçe'de artış yüzde 140

2016-17 sezonunda ortalama 16 bin 485 taraftar karşısına çıkan Fenerbahçe, 2017-18 sezonunun ilk 7 haftasında 39 bin 539 ortalama yakalayarak; geçen sezona göre yüzde 140 artışla bu alanda ikinci sırada yer aldı.

3’üncü sırayı yüzde 118 artış gösteren Tottenham alırken, diğer takımlar şöyle sıralandı:


 

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