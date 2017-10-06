Kayserispor tribünü Avrupa’nın zirvesinde!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Avrupa’da geçen sezona göre tribün doluluk ortalamasında artış yaşayan takımlar arasında zirvede yer aldı.

Geçen sezon ortalama 5 bin 524 taraftara oynayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ortalamayı 17 bin 17’ye çekerek yüzde 208 artış yakaladı.

Fenerbahçe'de artış yüzde 140

2016-17 sezonunda ortalama 16 bin 485 taraftar karşısına çıkan Fenerbahçe, 2017-18 sezonunun ilk 7 haftasında 39 bin 539 ortalama yakalayarak; geçen sezona göre yüzde 140 artışla bu alanda ikinci sırada yer aldı.

3’üncü sırayı yüzde 118 artış gösteren Tottenham alırken, diğer takımlar şöyle sıralandı:



