Kayserispor-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı bu akşam oynanacak.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, bugün iki farklı üstünlük ile müsabakayı tamamlayıp finale yükselmek istiyor.



Kayserispor'da Majid Hosseini, Mame Thiam, Kemen gibi oyuncular forma giyecek. Sakatlığı bulunan Gavranovic, Mert Çetin ve Mensah takımındaki yerini alamayacak.



Şampiyonluğu ligin bitmesine 3 hafta kala garantileyen Trabzonspor ise, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kadir Has stadında oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Curbay yönetecek. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.