Kayserispor, Trabzon'da 'Karadeniz Fırtınası'na takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti ve bu sezonki en farklı galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Stoperde Uğur Demirok'un yerine orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'ya görev veren deneyimli teknik adam, sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye forma şansı verdi. Kart cezalısı Sosa'nın yokluğunda Çalımbay cezası nedeniyle Galatasaray maçında takımda yer almayan Onazi'yi oynattı. Ayrıca karşılaşmayı Trabzonspor'un başkan adayları Metin Kaya ve Ahmet Ağaoğlu tribünden takip etti.

Avrupa Kupalarına katılma savaşı veren iki takımın mücadelesinde ilk tehlikeli atak Trabonzspor'dan geldi. 26. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Juraj Kucka arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kale çizgisi üzerinde Erkan Kaş topu çıkararak mutlak bir golü önlemeyi başardı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Onazi sakatlanarak oyundan çıkarken onun yerine Uğur Demirok oyuna dahil oldu.

Konuk ekip 29. dakikada Şamil Cinaz ile gole yaklaştı ancak Onur Kıvrak kalesini gole kapattı. Şamil ceza yayı gerisinden sol ayağıyla müthiş bir şut çıkarırkenancak kaleci Onur Kıvrak aynı güzellikte topu kornere çelmeyi başardı.

Bu golden sonra Trabzonspor Olcay Şahan ile Kayserispor kalesinde etkili olurken Olcay'ın pasında Yusuf Yazıcı'nın şutu savunma çarptı.

Kayserispor ilk yarının son dakiklarında bu kez Ryan Mendes ile gole yaklaşırken Onur Kıvrak kalesinde yine gole izin vermedi ve ilk yarı golsüz beraberlikle 0-0 sona erdi.

Trabzonspor ikinci yarıya Fırtına gibi başladı. Burak Yılmaz 49. dakikada Kucka'nın pasında rakip savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahasının içine giren Burak'ın vuruşunda Lung gole izin vermedi.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye Abdülkadir Ömür çıktı ve genç yıldız attığı golle maçtaki gol perdesini de aralamış oldu.. Bu golden sonra rakip kalede etkinliğini arttıran bordo mavililer 61. dakikada Abdülkadir'in pasında Yusuf Yazıcı'nın golü ile skoru 2-0 yaptı. Fırtına 66. ve 76. dakikalarda Burak Yılmaz'ın attığı gollerle maçta farkı 4'e yükseltti.

Kalan dakikalarda Trabzonspor oyundaki üstünlüğünü korudu ve sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor 4-0 Kayserispor

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Hubocan, Novak, Onazi (Dk. 28 Uğur Demirok), Kucka, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Rodallega), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 83 Castillo), Burak Yılmaz

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen (Dk. 67 Boldrin), Erkan Kaş, Sapunaru, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Mendes (Dk. 59 William), Kravets (Dk. 66 Gyan), Umut Bulut

Goller: Dk. 53 Abdülkadir Ömür, Dk. 62 Yusuf Yazıcı, Dk. 66 ve 76 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Mendes, Dk. 45 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 52 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)