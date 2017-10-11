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Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: ''Hedefimiz ilk 8''

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, sarı kırmızılı ekibin hedefinin ilk 8 olduğunu söyledi

11 Ekim 2017 15:12

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, sarı kırmızılı ekibin hedefinin ilk 8 olduğunu söyledi.
Kendisinin futbol delisi olduğunu belirten Sumudica, yakın zamanda bir körfez ülkesi takımından çok cazip teklif aldığını ancak kulak asmadığını bildirdi.
Uydu yayını yapan TV Kayseri\'nin \'\'Sahadakiler\'\' adlı spor programına katılan Marius Sumudica, Kayseri\'yi ve Kayserispor\'u çok sevdiğini belirterek, \"Geçtiğimiz günlerde bir Körfez ülkesi takımından maddi açıdan çok cazip bir teklif aldım. Hatta, Kayserispor\'la olan sözleşmemdeki tazminatı kendilerinin ödeyip, yüklü bir miktarda teknik direktörlük teklifinde bulundular. Hiç düşünmeden reddettim. Bunu Türkiye\'yi, bu şehri, kulübü, takımımı ve başkanımızı ne kadar sevdim için dile getiriyorum. Kayserispor\'a bir hedef bir ideal için geldim. Birilerinin dediği gibi futbol delisiyim. Kayserispor benim ülkem dışında çalıştırdığım ilk gözağrım. Oyuncularımla birlikte bu sezon Süper ligde ilk 8 hedefini kendimize ölçü olarak koyduk. Bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız\'\' dedi.
Futbolda her sonucun olduğunu belirten Romen teknik direktör Sumudica, program sırasında sık sık Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'e övgüler yağdırdı. Marius Sumudica, \'\'Olur da üst üste 4-5 maç yenilirsek başkan Erol Bedir\'in benim odama gelmesine gerek yok. Ben kendim durumu anlar ve giderim\'\' diye espri yaptı.

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