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Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: Yine zor bir maç bizi bekliyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sumudica, Fenerbahçe karşısında alınan 1 puanın anlam kazanması için Trabzonspor maçından da puan almak zorunda olduklarını söyledi

01 Kasım 2017 14:10

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sumudica, Fenerbahçe karşısında alınan 1 puanın anlam kazanması için Trabzonspor maçından da puan almak zorunda olduklarını söyledi.
Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-3 biten Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Sumudica, \"Büyük bir takıma karşı zor bir mücadele oldu. Bence 2 takım arasında da hiçbir fark yoktu. Kayserispor, Fenerbahçe’nin gerisinde kalmadı. Eşit dengelerde olan bir maçtı. İyi maç oynadık. 1-0 öndeydik. Sonra 1-1 oldu. Eğer ilk yarıyı 1-0 önde kapatsaydık farklı bir sonuç alırdık. Sonra herkes sinirlendi ve gerildi. Ardından 2 gol yedik. İyi bir geri dönüş yakalayarak 3-3’ü yakaladık. Son 20 dakika fiziksel olarak onlardan daha üstündük. Allah’ın da yardımı ile son anda attığımız gol ile 1 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir puandı. Eğer takım, yönetim, taraftar ve şehir olarak bir bütün olursak bu takım hak ettiği yerlere gelir. Her maç zor. Trabzonspor iyi bir takım. Lige iyi başlayamadılar. Yine çok zor bir maç olacak ama adım gibi eminim taraftarlarımızla birlikte bu maçta rakibe baskı kurup galibiyeti alacağız. Evimizde çok iyi maçlar oynuyoruz. Eğer bu maçı da kazanırsak size söz verdiğim gibi Kayserispor bu ligde ilk 8 arasında olur\" dedi.
Ligde 10’uncu haftada oynanan Fenerbahçe maçından sonra hazırlıklara ara vermeyen Kayserispor, Trabzonspor ile kendi sahasında oynayacağı müsabaka için çalışmalara devam ediyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular ilk olarak düz koşu yaptı. Fenerbahçe maçında forma giyen isimler kondisyon çalışmaları yaparken diğer futbolcular pas çalışması yaptılar. Antrenmanı izlemeye gelen Kayseri Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu sporculara tatlı ikramında bulundu.

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