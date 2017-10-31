Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: Futbolda risk almazsanız sonuç gelmez

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 90+5'te Gyan Asamoah'ın attığı golle 1 puanı kazanan Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, risk aldığını ve bu risklerin sonuç getirdiğini söyledi.

Maç sonu beIN SPORTS'a konuşan Rumen çalıştırıcı, son 15 dakikada 3 forvete döndüğünü ve stoper mevkisinde görev yapan Kana-Biyik'ı da ileri sürdüğünü aktardı.

Marius Sumudica'nın açıklaması şöyle:

"Takımımı tebrik ediyorum çünkü 3-1'den geri geldik. Durumu 3-3 yaptık. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadılar. Büyük bir camiaya karşı oynadık. Stat doluydu ve taraftarın baskısı vardı. Futbolcularım nasıl geri dönüleceğini gösterdi.

Son 15 dakika her şeyi riske ettim. 3 forvete döndüm. Stoper Kana-Biyik'ın da ileri çıkmasını söyledim. Risk almazsanız sonuç gelmez. Sonucu elde ettiğimize inanıyorum."

"Pantolonumu yırtanı bulacağım!"

"Üstlerinde baskı kurduk. 1 puanı hak ettik. İyi bir sonuç aldık. Bence 10'uncu haftaya kadar oynanan en iyi maçlardan 1-2'si diyebiliriz.

Gol sevincim abartı değildi. Fenerbahçe'yle deplasmanda 3-3 berabere kalırken üzülmem mi gerekiyordu? Bu 1 puanın anlam ifade etmesi için önümüzdeki hafta Trabzonspor'u mağlup etmemiz gerekiyor.

Bir futbolcu beni gol sevinci sırasında arkamdan itti ve pantolonum yırtıldı. O futbolcuyu bularak ona yeni pantolon aldıracağım."