Kayserispor, tek golle kazandı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip Lung, Emre Taşdemir, Sapunaru, Diego, Kvrzic, Mensah, Djedje, Gustavo, Henrique, Mesanovic, Kravets; konuk ekip ise Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Jerome ilk 11'leriyle sahaya çıktı.
Hes Kablo Kayserispor, 70. dakikada Muris Mesanovic'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Göztepe'de sakatlanarak oyuna devam edemeyen Alpaslan Öztürk, 21. dakikada yerini Celso Borges'e bıraktı.
Bu sonuçla Hes Kablo Kayserispor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve haftayı 19 puanla son sırada kapattı.
34 puanda kalan Göztepe ise 8. sırada kaldı.